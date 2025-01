Consultoria empresarial impulsiona negócios em todo o Brasil

A busca das empresas brasileiras por consultorias tem impulsionado a transformação do cenário nacional. Ao guiar empresas na superação de gargalos de gestão e implementar estratégias que geram impactos diretos nos resultados, essas consultorias têm combinado análise personalizada e execução ágil. Esse movimento tem sido essencial para empreendedores que buscam se tornar mais competitivos e acompanhar as mudanças no mercado.

O mercado de consultoria no Brasil tem crescido significativamente nos últimos anos, refletindo a busca das empresas por soluções para superar desafios de gestão e melhorar seus resultados. De acordo com a Euromonitor, o setor movimentou US$ 14,4 bilhões em 2021, representando 31% do faturamento no mercado latino-americano de consultoria.

Um exemplo disso é a Berry, que já prestou consultoria a mais de 2.000 empresas no Brasil, oferecendo estratégias personalizadas e suporte próximo aos clientes. O trabalho de consultoria tem auxiliado empresários de diferentes setores a lidar com um mercado em constante mudança e identificar oportunidades em cenários desafiadores.

Expansão internacional pode ser a nova tendência de mercado

Recentemente comentou Kleber Amora, CEO da Berry consultoria, que a empresa começou a explorar mercados internacionais ao perceber a demanda do mercado. Essa movimentação reflete o interesse em replicar metodologias bem-sucedidas desenvolvidas no Brasil em contextos diferentes. No Chile e nos Estados Unidos, por exemplo, a expansão foi planejada com base em estudos detalhados sobre o ambiente local, visando oferecer soluções alinhadas às necessidades regionais.

"Nosso foco ao entrar em novos mercados é aplicar uma abordagem de consultoria fundamentada em inovação e resultados práticos, sempre alinhada às necessidades da empresa. Queremos contribuir para que desafios empresariais sejam convertidos em oportunidades concretas," afirma Kleber Amora.

Uma nova abordagem em consultoria empresarial

Além de oferecer suporte estratégico, as consultorias têm investido em inovação constante para garantir que seus clientes tenham acesso às melhores práticas do mercado. A pesquisa “Cabeça de Dono”, realizada pelo Instituto Locomotiva para o Itaú Empresas, revela que 60% dos líderes de pequenas e médias empresas querem expandir seus negócios no próximo ano, mas 98% acumulam decisões estratégicas e 96% realizam tarefas operacionais. Esse cenário de sobrecarga e estresse reforça a importância de consultorias que investem em capacitação contínua e atualização de metodologias, permitindo que as empresas encontrem soluções ágeis e eficazes, superando desafios e promovendo um crescimento sustentável.

As empresas são o motor da economia

Com a expansão internacional, consultorias como a Berry têm contribuído para o fortalecimento do empreendedorismo e sua importância no cenário econômico, tanto em nível local quanto global.

A busca por crescimento sustentável e inovação coloca o Brasil em posição de destaque nesse setor, com potencial para liderar uma nova era de desenvolvimento empresarial em mercados internacionais.



Mais informações em: https://berryconsult.com/?utm_source=dino&utm_medium=artigo&utm_campaign=consultoria_empresarial_impulsiona_negocios_em_todo_brasil&utm_id=consultoria

Website: https://berryconsult.com.br/pt-br