Consultoria empresarial reduz custos e impulsiona resultados

Toda empresa, independentemente do tamanho, enfrenta desafios que podem comprometer seus resultados e crescimento. Muitas vezes, esses problemas não são facilmente identificados, o que torna a busca por soluções ainda mais complexa.

Consultorias empresariais são contratadas justamente para isso. Elas oferecem uma análise externa e estruturada, contribuindo para identificar desafios específicos e propor medidas baseadas em dados.

De acordo com o IBGE, cerca de 60% das empresas fecham em até 5 anos após serem abertas. Esse número alarmante pode ser atribuído, em grande parte, à dificuldade das empresas em identificar e solucionar problemas críticos. Muitas vezes, essa dificuldade está relacionada à ausência de uma orientação estratégica especializada, como a oferecida por consultorias empresariais.

Mais do que um custo, uma decisão estratégica

Embora o custo inicial seja um fator avaliado por empreendedores, os serviços de consultoria podem trazer retornos mensuráveis, otimizando resultados financeiros e operacionais.

Um exemplo disso é o trabalho da Berry Consultoria, que, com uma equipe especializada, já auxiliou mais de 2.000 empresas em todo o Brasil, ajudando negócios na implementação de soluções alinhadas às suas necessidades.

Consultoria empresarial em períodos de crise.

Se há um momento em que a consultoria empresarial se mostra essencial, é durante os períodos de crise. Durante a pandemia de COVID-19, por exemplo, muitas empresas enfrentaram dificuldades para se adaptar às mudanças drásticas no mercado. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que, até junho de 2020, 716.372 empresas encerraram suas operações, sendo 99,8% delas de menor porte. Esse impacto resultou em uma perda expressiva de capital, evidenciando ainda mais a importância da consultoria empresarial, que oferece suporte estratégico crucial para ajudar as empresas a reverterem essa situação e se adaptarem às novas realidades do mercado.

Decisão crucial para o crescimento

Ao analisar se a consultoria empresarial é um custo ou um investimento, é preciso considerar os resultados tangíveis que esses serviços podem oferecer.

Muitas empresas enfrentam dificuldades em identificar problemas críticos que impactam seus resultados e em encontrar soluções eficazes. Segundo dados do Sebrae, a taxa de sobrevivência das empresas no Brasil é de apenas 43,5%. Para evitar que essa realidade se torne parte da trajetória de um negócio, é fundamental investir em consultoria empresarial, uma decisão estratégica para o crescimento. Consultores empresariais oferecem uma visão externa, imparcial e especializada, capaz de detectar gargalos e implementar soluções eficientes, contribuindo para a sustentabilidade e a melhoria contínua dos resultados.

A consultoria empresarial deve ser vista como uma ferramenta estratégica essencial para o crescimento das empresas, com foco em eficiência e segurança. O papel da consultoria é transformar desafios em oportunidades, auxiliando as organizações a alcançar resultados sólidos e sustentáveis, afirma Kleber Amora, especialista em consultoria empresarial.



