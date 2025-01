Cirion lança seu segundo Relatório de Sustentabilidade

A Cirion Technologies divulgou seu segundo Relatório de Sustentabilidade, que destaca os objetivos ESG da empresa, as práticas sustentáveis, seu progresso, bem como seu compromisso contínuo com a sustentabilidade, governança ética e impacto social positivo. O Relatório de Sustentabilidade 2023 da Cirion segue reconhecidos padrões internacionais, como a Global Reporting Initiative (GRI) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

"Nossa estratégia ESG não envolve apenas a redução do impacto socioambiental, mas também a criação e o compromisso com um modelo de negócios sustentável e inclusivo, alinhado aos nossos valores corporativos e padrões de integridade empresarial", afirmou Facundo Castro, CEO da Cirion Technologies. "Com base nos fundamentos estabelecidos em nosso primeiro relatório, fizemos progressos significativos em áreas-chave, demonstrando nossa dedicação em integrar a sustentabilidade em todos os aspectos de nossas operações".

Compromissos e conquistas ESG da Cirion:

Redução da Pegada de Carbono : a Cirion alcançou uma redução de 17% na pegada de carbono por meio de investimentos estratégicos em energia renovável e otimização dos nodos de telecomunicações e Data Centers.

: a Cirion alcançou uma redução de 17% na pegada de carbono por meio de investimentos estratégicos em energia renovável e otimização dos nodos de telecomunicações e Data Centers. Aumento do uso de energia renovável : aumentou o uso de energia renovável de 40% para 62% no ano passado, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

: aumentou o uso de energia renovável de 40% para 62% no ano passado, reforçando o compromisso com a sustentabilidade. Plano de descarbonização : está trabalhando ativamente na definição de um roteiro de descarbonização e no estabelecimento de metas de redução baseadas na ciência, alinhadas com os objetivos climáticos globais.

: está trabalhando ativamente na definição de um roteiro de descarbonização e no estabelecimento de metas de redução baseadas na ciência, alinhadas com os objetivos climáticos globais. Cálculo da linha de base do Escopo 3 : concluiu o cálculo da linha de base do Escopo 3 como uma empresa independente, que abrange toda a cadeia de valor, para compreender e gerir melhor as emissões indiretas.

: concluiu o cálculo da linha de base do Escopo 3 como uma empresa independente, que abrange toda a cadeia de valor, para compreender e gerir melhor as emissões indiretas. Diversidade e Inclusão : promove a diversidade e a inclusão através de programas de mentoria e workshops de desenvolvimento de liderança, como também capacitando grupos sub-representados.

: promove a diversidade e a inclusão através de programas de mentoria e workshops de desenvolvimento de liderança, como também capacitando grupos sub-representados. Ética e Integridade : mantém compromisso com a ética e a integridade, guiados por sólidos valores corporativos, programas de conformidade e anticorrupção.

: mantém compromisso com a ética e a integridade, guiados por sólidos valores corporativos, programas de conformidade e anticorrupção. Estruturas de Governança: garante estruturas de governança robustas para manter os mais altos padrões éticos e operar de maneira transparente e responsável.

Estes compromissos ressaltam a dedicação da Cirion em integrar princípios ESG chave em seu modelo de negócios e operações, impulsionando o crescimento sustentável e agregando valor às partes interessadas.

A empresa continua focada em promover os objetivos de sustentabilidade, mantendo os valores corporativos e agregando valor aos stakeholders para ajudar a moldar um futuro inovador e comprometido com a responsabilidade ambiental e social.

Sobre a Cirion:

A Cirion é uma provedora pan-regional de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de serviços de colocation, infraestrutura em nuvem e fibras terrestres e submarinas. A Cirion atende a mais de 5.500 clientes latino-americanos e multinacionais, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera um portfólio de redes e instalações de data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região América Latina.

