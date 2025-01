O MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo, com sede em Dubai (Emirados Árabes Unidos), tem o orgulho de anunciar que foi reconhecida como a “Melhor corretora regulamentada do mundo em 2024” pelo International Wealth Management and Financial Investment Forum (IWMFIF) em Hong Kong.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250123260679/pt/

MultiBank Group Honored as Best Global Regulated Broker 2024 (Graphic: Business Wire)

O IWMFIF é uma plataforma global de primeira linha que reúne líderes do setor, investidores e inovadores para celebrar a excelência e discutir as últimas tendências em gestão de patrimônio e investimentos. Esse prêmio reflete o compromisso do MultiBank Group em manter os mais altos padrões no setor financeiro.

Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group, comentou: “É uma honra ter este reconhecimento como a Melhor corretora regulamentada do mundo em 2024. Isso reflete nossa dedicaçãoàinovação, integridade e serviço centrado no cliente. No MultiBank Group, nós nos esforçamos continuamente para oferecer soluções de negociação incomparáveis, apoiadas por uma sólida conformidade regulatória”.

Com um portfólio de produtos de mais de 20 mil instrumentos financeiros, que abrange forex, metais, commodities, ações, índices e ativos digitais, a empresa oferece aos clientes uma série de opções. Com o apoio de plataformas de negociação avançadas, liquidez superior e regulamentação multijurisdicional, o Grupo garante serviços seguros, transparentes e contínuos.

Fundado em 2005, o MultiBank Group atende hoje a mais de 2 milhões de clientes em 100 países, gerenciando um volume diário de negociação de mais de US$ 18,1 bilhões. Com escritórios nos principais centros mundiais, o MultiBank Group recebeu mais de 70 prêmios, estabelecendo sua posição como líder confiável no setor.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia (EUA) em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros, atendendo a mais de 1 milhão de clientes em 100 países e ostentando um volume diário de negociações superior a US$ 18,1 bilhões. Reconhecido por suas soluções inovadoras de negociação, conformidade regulatória sólida e atendimento excepcional ao cliente, o grupo oferece uma série de serviços de corretagem e soluções de gerenciamento de ativos. Ele é regulamentado em cinco continentes por mais de 16 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. As premiadas plataformas de negociação do grupo oferecem alavancagem de até 500:1 em diversos produtos, incluindo forex, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 70 prêmios financeiros em reconhecimentoàsua excelência comercial e conformidade regulamentar. Para obter mais informações, acesse o site do MultiBank Group.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250123260679/pt/

mohammad.shakfeh@multibankfx.com

00971585754191