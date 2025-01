Novo medidor para combustível com alto teor de etanol chega ao Brasil

Desenvolvido ao longo de dois anos e submetido a testes de campo em postos de combustíveis distribuídos de norte a sul do país, o Medidor V15 foi desenhado para resistir ao desgaste causado pelo etanol em alta concentração, como o E97 (97% de etanol), como regularmente comercializado no Brasil. Diferente de outros países, onde a concentração de etanol é significativamente menor, o uso extensivo desse biocombustível coloca desafios únicos para o setor de equipamentos de abastecimento.

A estrutura interna do V15 é composta por componentes e materiais resistentes, oferecendo proteção contra corrosão e desgaste, problemas comuns em ambientes que exigem durabilidade e precisão em contato prolongado com o etanol. O novo medidor possui certificação da UL USA (Underwriters Laboratories) – organização internacional independente responsável por avaliar e certificar produtos quanto à segurança e conformidade com normas internacionais - para operar com etanol puro, de até 100% de concentração, garantindo compatibilidade com uma ampla variedade de misturas de biocombustíveis que podem ser encontradas no mercado brasileiro. O V15 será utilizado em bicos exclusivos para etanol, otimizando seu desempenho para esse tipo de combustível e ampliando a vida útil dos equipamentos.

A criação de um medidor dedicado ao mercado brasileiro é uma resposta à necessidade de componentes específicos para operar de forma segura e eficiente com altos teores de etanol. A estrutura particular do combustível no Brasil faz do país um dos poucos no mundo a adotar o etanol puro em larga escala. Por isso, elementos como resistência, durabilidade e compatibilidade com combustíveis de alta concentração de biocombustível tornam-se diferenciais essenciais. Vale ainda destacar que o V15 é o primeiro medidor a ser projetado especialmente para essas condições, posicionando a marca como pioneira no mercado brasileiro e latino-americano.

Compromisso com o futuro do setor

Com o Medidor V15, a Gilbarco Veeder-Root reforça seu compromisso com a inovação e com as demandas do mercado nacional, oferecendo ao setor de combustíveis uma solução projetada para acompanhar o crescimento do uso de biocombustíveis no Brasil. Ao desenvolver um medidor com vida útil estendida e maior resistência, a empresa contribui para uma operação de abastecimento mais confiável e menos suscetível a interrupções, beneficiando diretamente consumidores e operadores de postos em todo o país.

