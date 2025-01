A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje, em colaboração com a Innobase, fornecedora de tecnologias de comunicação sem fio e chips, o lançamento conjunto da segunda geração da série Yunbao de IP de modem dual-mode 5G RedCap/4G LTE: Yunbao 2. Essa nova IP de modem concluiu com sucesso a validação de produção.

A nova IP de modem integra e reutiliza aceleradores de hardware 4G e 5G, oferecendo um desempenho líder do setor em termos de área e consumo de energia. Essa IP é compatível com o padrão 3GPP 5G Rel-17 e suporta tanto 5G RedCap quanto 4G LTE FDD/TDD, alcançando taxas de transmissão de uplink e downlink de 170 Mbps e 120 Mbps, respectivamente. Ele também oferece suporte a standby multi-SIM e inclui recursos essenciais de 5G, como Comunicação de Ultra Confiabilidade e Baixa Latência (URLLC), 5G LAN e slicing de rede. Além disso, os chips desenvolvidos com a IP de modem Yunbao 2 podem ser combinados com os chips RF dual-mode de alto desempenho da Innobase, validados em produção, permitindo uma integração perfeita no nível do produto e acelerando significativamente o processo de comercialização para os clientes.

Sob a orientação e organização do IMT-2020 (5G) Promotion Group, a série Yunbao concluiu com sucesso os testes de equipamentos terminais 5G RedCap e de desempenho em campo em parceria com a Nokia Shanghai Bell e a ZTE. Também foram realizados testes de interoperabilidade entre terminais 5G RedCap e estações base em colaboração com parceiros. Esses testes foram conduzidos em total conformidade com os padrões estabelecidos pelo Promotion Group, abrangendo todas as funcionalidades e métricas de desempenho dos terminais 5G RedCap. Os resultados validaram completamente as capacidades gerais da série Yunbao, bem como sua interoperabilidade perfeita com diversos fornecedores de equipamentos de rede.

"A comercialização do RedCap na China entrou em uma fase de rápido crescimento. Como uma nova variante do 5G definida pelo padrão 3GPP Rel-17, o RedCap apresenta baixo custo, baixa latência, redes privadas e uso eficiente do espectro, tornando-o uma solução ideal para dispositivos vestíveis, IoT industrial e smartphones voltados para o mercado de massa", afirmou Lu Wenbo, vice-presidente sênior da Innobase. "A Innobase introduziu uma variedade de produtos prontos para produção em massa, incluindo módulos IoT 5G, dispositivos MiFi e smartphones 5G voltados para o mercado de massa, que validaram com sucesso a IP da série Yunbao no nível do produto. No futuro, a Innobase aproveitará sua ampla experiência em tecnologias de comunicação celular para desenvolver a série Yunbao X, com designs de custo ultrabaixo e consumo ultrarreduzido, atendendo às necessidades de eletrônicos de consumo e aplicações de IoT. Com o mercado de RedCap evoluindo rapidamente, estamos animados em colaborar com a VeriSilicon para oferecer soluções de IP de modem multimodo 5G mais avançadas aos nossos clientes".

"O custo e o desempenho dos chips 5G RedCap são comparáveis aos 4G, ampliando ainda mais os limites dos cenários de aplicação existentes do 4G", afirmou Wiseway Wang, vice-presidente executivo e gerente geral da divisão de plataforma Custom Silicon da VeriSilicon. "Em colaboração com a Innobase, a VeriSilicon é capaz de oferecer IPs dual-mode 4G/5G RedCap validados para produção, fortalecendo ainda mais nosso ecossistema de IPs existente. A VeriSilicon continua comprometida em impulsionar a inovação em tecnologias de comunicação sem fio de baixo consumo e alto desempenho, fornecendo soluções completas de comunicação sem fio, incluindo RF, banda base e pilhas de protocolo, para aplicações de IoT. No futuro, a VeriSilicon continuará trabalhando em estreita colaboração com parceiros do setor para construir um ecossistema global de comunicação celular e contribuir para um futuro inteligente e conectado".

Sobre a Innobase

A Innobase é uma empresa fabless (manufatura integrada sem fábrica) líder em design de chips para comunicação móvel celular. Ela projeta chipsets 4G/5G e do futuro 6G, incluindo banda base, RF e PMIC para terminais móveis. Seu chipset dual mode 4G LTE/5G RedCap é comercializado com clientes que incluem as operadoras de telecomunicações, fabricantes de módulos IoT e IDHs/ODMs de telefonia móvel. Para mais informações, acesse: www.innobase.com.cn

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores. Para mais informação, acesse: www.verisilicon.com

