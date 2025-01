Marcas globais renomadas a ExxonMobil, a Eaton, a Volvo, a Colgate-Palmolive e a Hershey são apenas alguns dos participantes confirmados da Kinexions 2025, organizada pela Kinaxis® (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta.

A edição deste ano, que acontece de 31 de março a 2 de abril, está se preparando para ser a maior e melhor de todas, com centenas de especialistas em cadeia de suprimentos, líderes e inovadores. O evento de três dias contará com:

discurso inaugural, no palco principal, realizado por Staale Gjervik, presidente da cadeia de suprimentos da ExxonMobil , que compartilhará insights sobre como a maior empresa de energia integrada está sendo pioneira em orquestração empresarial;

, que compartilhará insights sobre como a maior empresa de energia integrada está sendo pioneira em orquestração empresarial; a história de transformação da líder biofarmacêutica Merck & Co. para servir aos pacientes de forma mais rápida e com mais precisão;

para servir aos pacientes de forma mais rápida e com mais precisão; os segredos por trás da jornada da inovadora cadeia de suprimentos da Hershey ;

; a construção de um futuro mais verde com a Schneider Electric ; além de

; além de mais de 60 sessões repletas de conteúdo, demonstrações de produtos, treinamento e oficinas, networking de pares; e

a 7a premiação anual dos clientes da Kinaxis, que reconhece as pessoas físicas e as organizações que estão solucionando os problemas mais complexos das cadeias de suprimentos do mundo.

"Temos uma programação incrível com inovadores e divisores de água que estarão na Kinexions 2025, e mal posso esperar para recebê-los em Austin", afirmou Andrew Bell, diretor de produtos da Kinaxis. "Os participantes terão a rara oportunidade de ouvir, em primeira mão, as histórias transformadoras de cadeias de suprimentos de líderes globais, que estão administrando algumas das operações mais complexas".

A Kinexions 2025 é possibilitada pelos seus patrocinadores Platinum, Scott Sheldon e Capgemini, e patrocinadores Gold, 4flow, Genpact, Microsoft, Google Cloud e Spinnaker SCA.

As inscrições para a Kinexions 2025 estão abertas em www.kinexions.com e, para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de orquestração de cadeia de suprimentos, acesse www.kinaxis.com.

