Mercado imobiliário segue em alta em São Paulo e atinge recordes em 2024

O mercado imobiliário de São Paulo demonstra não ter sentido os efeitos da alta da taxa de juros e da inflação acima da meta, se mantendo aquecido e acumulando números positivos. De acordo com dados do Secovi, o ano passado foi o melhor da série na pesquisa realizada pela entidade. De janeiro a novembro de 2024 foram comercializados aproximadamente 95 mil imóveis na capital paulista, volume 24% superior ao registrado no mesmo período de 2023. Nos últimos 12 meses (dezembro 2023 a novembro de 2024), a venda de imóveis na capital superou a marca inédita de 101 mil unidades.

Em número de lançamentos, a expansão foi ainda maior e atingiu 40%, saltando para 101,5 mil nos últimos 12 meses avaliados. O Valor Geral de Venda (VGV) também teve alta expressiva e totalizou R$ 53,8 bilhões, 18% maior que o registrado no ano anterior.

A incorporadora Vitacon seguiu a tendência e atingiu números robustos no ano passado. Até a primeira quinzena de dezembro, a companhia registrou o recorde histórico de R$ 1,3 bilhão em vendas. Além disso, entregou oito empreendimentos em 2024, totalizando mais de 3,4 mil unidades finalizadas, O volume é mais que o triplo das 920 dos apartamentos entregues em 2023 e recorde histórico da companhia.

“O mercado imobiliário é um setor resiliente e segue aquecido. O ano de 2024 foi muito positivo e o mais robusto que tivemos de entregas desde o início da Vitacon. Foram oito empreendimentos finalizados, quase 4 mil unidades concluídas e estoque baixo. São projetos que vão mudar a paisagem urbana de São Paulo e uma excelente opção para quem pretende investir num ativo seguro, com alta rentabilidade e liquidez”, afirma o CEO da Vitacon, Ariel Frankel.

Em comum, todos os projetos entregues estão localizados em bairros que integram o ranking dos mais valorizados de São Paulo e em regiões estratégicas da cidade, próximos a estações de transporte público e em locais de alta rentabilidade, além de contar com uma grande variedade de áreas comuns de serviços, lazer e cuidados com a casa.

Perspectivas para 2025

Além do recorde de entregas, em 2024 a companhia também lançou cinco empreendimentos, incluindo o Vitacon Vila Olímpia, projeto desenvolvido em parceria com o G4 Educação, uma das maiores empresas de capacitação de executivos e empreendedorismo do país. Localizado num dos principais polos empresariais da cidade, o empreendimento tem VGV estimado em R$ 275 milhões.

O executivo confia que o mercado imobiliário seguirá em alta nos próximos e já traça planos para os próximos anos. “Temos um pipeline robusto de projetos para serem lançados não apenas em 2025, mas também em 2026. Nosso landbank soma aproximadamente R$ 7 bilhões nas regiões mais nobres e valorizadas da cidade, como Jardins, Perdizes, Pinheiros, Vila Olímpia, Vila Mariana e região da avenida Paulista”.

Website: http://www.vitacon.com.br