O ano de 2025 terá 18 feriados e pontos facultativos

O ano de 2025 terá dez feriados nacionais e oito pontos facultativos. Alguns caem em dias como quinta-feira, o que significa a chance de emendar com o final de semana e ampliar a folga. Especialistas apontam que, para quem pretende aproveitar as datas viajando, este é o momento de programar.

A lista de feriados e pontos facultativos inclui o Carnaval, nos dias 3, 4 e 5 de março (segunda, terça e quarta-feira); Paixão de Cristo, em 18 de abril (sexta-feira); Tiradentes, 21 de abril (segunda-feira); Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio (quinta-feira); Corpus Christi, 19 e 20 de junho (quinta e sexta-feira); Independência do Brasil, 7 de setembro (domingo); Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro (domingo); Dia do Servidor Público Federal, 28 de outubro (terça-feira); Finados, 2 de novembro (domingo); Proclamação da República, 15 de novembro (sábado); Dia da Consciência Negra, 20 de novembro (quinta-feira); e o Natal e o Ano Novo de 2025 cairão em quintas-feiras.

Carlos Eduardo Pereira, Diretor Executivo da Bancorbrás Turismo, defende que janeiro é o mês ideal para planejar os passeios do ano todo. “É importantíssimo reservar a passagem e a hospedagem alguns meses antes. Fazendo isso, fica mais fácil encontrar bilhetes aéreos e diárias com preços atrativos. É enorme a chance de pagar mais caro com compras em cima da hora”, afirma.

Roteiros para todos os gostos

Seja no meio do agito das grandes cidades ou em algum vilarejo do litoral, fevereiro é o mês de curtir o carnaval. Quem quer fugir dos destinos mais lotados, como Salvador e Recife, outras opções são João Pessoa, Aracaju e Teresina. “A capital paraibana é a opção ideal para quem deseja aproveitar o período descansando. Uma região de sossego, mas que recebe os visitantes com atrações animadas, prédios históricos e uma população muito acolhedora, que torna toda a experiência ainda mais especial”, afirma Carlos Eduardo.

Os feriados durante o período mais friozinho do ano - entre maio e agosto - são um convite para viajar para o Sul do país. O estado do Rio Grande Sul abriga um dos destinos de inverno mais famosos do Brasil: Gramado. “ Entre as opções do que fazer existem diversos parques, museus, fábricas de chocolate, jardins e roteiros de agroturismo”, comenta Carlos. “Bem pertinho de Gramado, estão Bento Gonçalves, que é conhecida como a Capital Brasileira do Vinho, e Canela, que reserva variadas atividades para curtir o inverno”, acrescenta. Já a Serra Catarinense abrange mais de 20 municípios que costumam registrar temperaturas negativas e neve durante o inverno. Entre os municípios estão São Joaquim, conhecida como a cidade mais fria do Brasil; Urubici; Bom Jardim da Serra; Lages; e Urupema.