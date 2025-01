Mercado de procedimentos estéticos crescerá mais até 2030

O tamanho do mercado global de cirurgias e procedimentos estéticos foi estimado em US$ 112,08 bilhões em 2022, de lá para cá, a taxa de crescimento anual composta prevista até 2030 é de 14,7%. Essa análise, publicada pela Grand View Research, empresa de pesquisas de negócios, também destacou que os fabricantes que criaram dispositivos estéticos inovadores chegaram a uma demanda maior por tratamentos estéticos nos últimos anos.

Sendo assim, segundo o estudo, o desenvolvimento tecnológico é apresentado como um dos fatores que ajudam a explicar a expansão do mercado de estética, focado em cuidados com a pele, o rosto, o corpo e a aparência no geral.

Mercado de estética no Brasil

Entre os 23 países analisados pela pesquisa, está o Brasil, cujo mercado de estética também vem apresentando crescimento, como explica a esteticista Brenda Moreto.

“O país vive um cenário promissor, impulsionado principalmente pela crescente preferência por procedimentos não invasivos. Isto é, a busca por resultados eficazes sem a necessidade de cirurgias tem se destacado, refletindo uma mudança nas preferências da população”, afirma Moreto.

Segundo a esteticista, a harmonização facial segue como uma das opções mais procuradas atualmente. “Essa técnica visa criar equilíbrio e simetria facial. A busca por uma aparência natural impulsiona a popularidade da harmonização facial, refletindo a tendência de realçar a beleza individual de forma sutil”.

A profissional menciona outros procedimentos que têm ganhado popularidade por sua eficácia e menor tempo necessário para a recuperação do paciente. “Uma das tendências mais marcantes é o avanço contínuo da Harmonização não invasiva com o uso de tecnologias, como o Ultrassom Microfocado, rádio frequência, crioterapia”, acrescenta.

São citados também os tratamentos com toxina botulínica (que permite resultados mais discretos e personalizados de acordo com as expectativas de cada pessoa) e os procedimentos faciais a laser, que abrangem desde o rejuvenescimento até melhorias na textura da pele.

Na opinião de Brenda Moreto, hoje as pessoas têm mais acesso à informação sobre como funcionam esses procedimentos, fato que acaba servindo como um facilitador para aqueles que desejam alguma mudança estética. Ela ressalta a importância de buscar sempre um profissional especializado e de confiança.

“É crucial que os profissionais da estética mantenham altos padrões éticos e de segurança. A regulamentação adequada e a formação qualificada dos especialistas são essenciais para garantir a confiança dos pacientes e a sustentabilidade desse mercado dinâmico”, pontua.