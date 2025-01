Pedir demissão é a nova trend do mercado de trabalho

O Brasil registrou um recorde histórico de pedidos de demissão em 2024, com quase 8,5 milhões de trabalhadores deixando seus empregos de forma voluntária. O levantamento é da LCA Consultoria Econômica, com dados do Ministério do Trabalho, e foi divulgado pelo Jornal Nacional.

De acordo com a advogada Dra. Maria Inês Vasconcelos Rodrigues de Oliveira, a lei brasileira confere o direito às férias e o repouso semanal remunerado para atenuar o cansaço. "Mas para além do cansaço físico, existe um cansaço maior, o mental. O trabalho que confere sentido à vida pode também tirar. Pode se tornar fardo e um lugar de desassossego", comenta.

A advogada aponta que os trabalhadores brasileiros estão menos acomodados e têm uma nova visão da realidade sobre pedir demissão. “Ao invés de eternizar no mesmo local de trabalho, muitos têm partido para uma inovação no mundo do trabalho. Eles pedem demissão e não cogitam rescisão indireta (modo de demissão por dolo da empresa)'', explica.

Dra. Maria Inês Vasconcelos Rodrigues de Oliveira, salienta que “não adianta fazer um remix naquele local de trabalho ou naquela posição na qual não se pode esperar mais nada”. E complementa, “se antes o argumento de vida era que emprego não se larga, hoje o pensamento dominante é que o trabalho pode ser uma cova. Uma nova abreviatura surgiu: não quero e não preciso mais sofrer”.

Para a advogada, o ritual de passagem de uma vida profissional, para um lugar novo e que faz mais sentido; por livre arbítrio tem se tornado um fato mais corriqueiro. “As pessoas costumam perceber que o atual trabalho está sem sentido e que mesmo com um bom salário, colide com a paz, com os limites éticos e com o ideal de ter uma carreira que confira, além de estabilidade, crescimento profissional”.

Além disso, "as pessoas costumam sentir que o trabalho não tem sentido e que mesmo bem remuneradas, determinados trabalhos colidem com a paz, com os limites éticos e com o ideal de ter uma carreira que confira, além de estabilidade, crescimento profissional", finaliza Dra. Maria Inês Vasconcelos Rodrigues de Oliveira.

