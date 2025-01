Etiqueta antifurto 90% livre de plástico chega ao mercado

A poluição por plástico é atualmente um dos maiores problemas ambientais do planeta. De acordo com a WWF, estima-se que 75% de todo o plástico produzido no mundo se transforme em resíduos que acabam em aterros ou nos oceanos. Em mais uma iniciativa em prol de um varejo sustentável, a Sensormatic Solutions, portfólio global de soluções de varejo da Johnson Controls, iniciou a comercialização da Sustainable SPX AM, etiqueta acústico-magnética 90% livre de plástico, projetada para proteger as mercadorias e o meio ambiente.

Produzida quase integralmente com papel reforçado certificado pelo Forest Stewardship Council e acondicionada em embalagem reciclável, a etiqueta SPX AM pode contribuir com a prevenção de perdas e com as metas de sustentabilidade dos varejistas.

“O varejo responsável tem sido fundamental para a nossa missão, e os avanços nos processos de fabricação e opções de materiais estão nos ajudando a manter a visão de um futuro mais sustentável", afirma Craig Szklany, vice-presidente e gerente geral de Produtos, Prevenção de Perdas e Inteligência de Estoque da Sensormatic Solutions.

A exemplo dos principais mercados globais, também na América Latina os consumidores estão mais criteriosos quanto à sustentabilidade das empresas. De acordo com a Pesquisa de Opinião do Consumidor da Sensormatic Solutions, 66% dos entrevistados afirmam que mudariam seus hábitos de compra caso soubessem que uma marca não está agindo de forma a preservar o meio ambiente.

Desde 2010, a Sensormatic Solutions deixou de produzir 97 mil toneladas de plástico em todo o mundo e economizou 2,5 GW de energia graças ao seu programa de recirculação de etiquetas antifurto. No período, 13,7 bilhões de etiquetas foram reutilizadas.