A Sparkle Clean Tech, fornecedora global de tecnologias de processo e soluções de energia orientadas por valor para clientes do setor de petróleo e gás, tem o prazer de anunciar que chegou a um acordo com a Siemens Energy para licenciar a Propriedade Intelectual de seu portfólio de tecnologia de soluções de água relacionadas ao setor de petróleo e gás. A licença inclui tecnologias para tratamento primário, secundário e terciário de água oleosa, como placas corrugadas, hidrociclones, unidades de flotação, filtros Walnut Shell, bem como tecnologias de tratamento baseadas em membranas regeneráveis. Essa licença inclui propriedade intelectual, como patentes, direitos autorais e segredos comerciais. As tecnologias atendem efetivamente às necessidades de água e águas residuais do setor de petróleo e gás.

A Sparkle Clean Tech licenciará a Monosep™ Nutshell Filtration da Siemens Energy; a tecnologia de adsorção Perfomedia™; a Flotação Veirsep™ e Spinsep™ com Bombas Brise DGF ou Educadores; a FoldedFlo™ DAF; os Hidrociclones Líquido/Líquido com Revestimentos TL1.05™; e os Separadores de Placa Corrugada, juntamente com a propriedade intelectual associada.

A integração dessas tecnologias expandirá o portfólio de ofertas sustentáveis e integradas da Sparkle Clean Tech para o tratamento de água e águas residuais produzidas em instalações de exploração e produção de petróleo e gás.

Mike Foster, diretor da Sparkle Clean Tech, afirmou: “A gestão de água e efluentes na exploração e produção de petróleo e gás é essencial para nossos clientes, que buscam soluções para melhorar a eficiência, tornar suas operações mais sustentáveis e cumprir as regulamentações e normas ambientais. Essa licença se soma ao nosso crescente portfólio de tecnologias integradas e oferece mais uma solução sustentável para nossos clientes”.

Sumeet Mehra, CEO da Sparkle Clean Tech, declarou ainda: “Estamos entusiasmados em anunciar a licença das tecnologias de tratamento de água e efluentes para petróleo e gás da Siemens Energy. Essa decisão estratégica reforça nosso compromisso em oferecer soluções abrangentes e sustentáveis aos nossos clientes na indústria de petróleo e gás. A adição dessas tecnologias de ponta ao nosso portfólio não apenas amplia nossas capacidades, mas também fortalece nossa posição como líder em soluções integradas para água. Estamos confiantes de que essas licenças terão um papel significativo no apoio às metas de eficiência e redução de resíduos de nossos clientes, ao mesmo tempo em que contribuem para a preservação do meio ambiente”.

O portfólio de tecnologias licenciadas concentra-se no tratamento de águas residuais de petróleo e gás dos poços de produção, enquanto o processo Brise & Perfomedia oferece uma solução eficiente de tratamento de águas residuais projetada para remover poluentes das águas residuais produzidas. Ambos os processos oferecem avanços significativos no gerenciamento de resíduos no setor de petróleo e gás.

A Sparkle Clean Tech tem o compromisso de promover a inovação e a sustentabilidade no setor de petróleo e gás. Ao licenciar as tecnologias de tratamento de água upstream da Siemens Energy, a Sparkle Clean Tech tem como objetivo oferecer soluções abrangentes que apoiem as metas de desperdício e eficiência dos clientes, além de contribuir para a preservação ambiental.

Sobre a Sparkle Clean Tech:

A Sparkle Clean Tech é uma fornecedora global de tecnologias de processo e soluções energéticas orientadas por valor para clientes de petróleo e gás upstream. Com foco na sustentabilidade e inovação, a Sparkle Clean Tech busca otimizar operações e apoiar os objetivos ambientais dos clientes, ao mesmo tempo em que impulsiona a eficiência e a rentabilidade.

Outras soluções da Sparkle Clean Tech incluem tecnologias de tratamento para o gerenciamento de água e de águas residuais. Utilizando tecnologias especializadas de ultrafiltração, osmose reversa, dessalinização e água de alta pureza, a Sparkle atende às necessidades de diversos setores, incluindo lítio, microeletrônica e mineração, entre outros. Com uma presença global de clientes, a Sparkle executou vários projetos nas Américas, na Europa, na Ásia e no Oriente Médio.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

