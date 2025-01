Criança com sono regular é sinal de saúde

O sono desempenha um papel fundamental no desenvolvimento físico e mental das crianças. Até uma certa idade, dormir o suficiente está diretamente relacionado a uma maior imunidade e a um melhor desempenho cognitivo, ajudando no aprendizado e no crescimento saudável. O pediatra Luiz Ladeira reforça a importância do sono para o desenvolvimento físico e mental das crianças, especialmente nos primeiros anos de vida.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), nos primeiros 6 meses de vida, o lugar mais seguro para a criança dormir é no berço, de barriga para cima, sem travesseiro e nem outros apetrechos no berço. O médico garante que uma rotina de descanso de qualidade contribui diretamente para a imunidade, o aprendizado e o crescimento. “O sono adequado é essencial para a consolidação de memórias, a regulação emocional e a produção de hormônios, como o do crescimento”, afirma o especialista.

Luiz Ladeira explica que bebês e crianças pequenas possuem um padrão de sono diferente dos adultos. “É comum que o sono noturno seja interrompido por despertares para amamentação, enquanto os cochilos durante o dia ajudam a regular o descanso. Ambos os tipos de sono são cruciais para a recuperação de energia e para a sedimentação do aprendizado”, detalha.

Os sinais de que uma criança não está dormindo o suficiente incluem irritabilidade, sonolência excessiva e dificuldades de concentração. “Uma criança em idade escolar que dorme mal tende a ter dificuldades, por não conseguir prestar atenção”, alerta o pediatra, acrescentando que observar o comportamento da criança e ajustar a rotina podem fazer uma grande diferença.

Para o pediatra, as necessidades de sono mudam conforme a idade. Bebês nos primeiros meses de vida dormem até 16 horas por dia, em ciclos curtos de até três horas. Com o passar do tempo, o sono noturno torna-se mais prolongado, embora ainda ocorram despertares. “Na medida em que crescem, os cochilos diurnos diminuem e o sono noturno assume maior relevância”, explica Luiz Ladeira.

O ambiente onde a criança dorme também exerce um papel fundamental na qualidade do sono. De acordo com o pediatra, o berço é o local mais seguro para bebês dormirem nos primeiros meses de vida, posicionado de barriga para cima e sem travesseiros ou objetos que possam causar asfixia. “Apesar de algumas famílias optarem pela cama compartilhada, essa prática não é a mais segura e exige cuidados específicos para evitar acidentes”, pontua. Ladeira destaca também a importância de manter o ambiente silencioso, fresco e com pouca luz. “Celulares e televisão devem ser evitados, pois a luz emitida por esses aparelhos pode prejudicar o sono”, alerta. “Então não se preocupe, pode apagar tudo que eles não têm medo de escuro. No máximo, deixe uma luz de apoio fraca, amarela ou vermelha acesa”, completa. Independentemente se a criança está dormindo com os pais, no berço ou no quarto próprio, o ambiente deve estar o mais silencioso possível.

Luiz Ladeira também destaca que criar uma rotina consistente é fundamental. “Estabelecer horários para dormir e acordar, mesmo durante as férias, ajuda a regular o ritmo biológico. Além disso, é importante evitar brincadeiras agitadas e o uso de telas antes de dormir”, recomenda. Se, mesmo com ajustes, a criança continuar apresentando dificuldades para dormir, Luiz Ladeira aconselha buscar orientação médica. “Problemas como despertares frequentes, irritabilidade constante e cansaço excessivo podem indicar a necessidade de intervenções mais específicas”, afirma.

“Aguentem firme!”, encoraja o pediatra, reconhecendo que garantir um sono de qualidade para os filhos pode ser desafiador. Ele ressalta que cada criança é única e que ajustes na rotina, acompanhados de apoio profissional, podem trazer excelentes resultados para o bem-estar da família.



Sobre o Dr. Luiz Otávio Ladeira

O Dr. Luiz Otávio Ladeira é médico pediatra formado na UNIARA, com registro no Conselho Regional de Medicina 156.935. Atualmente atua em Araraquara (SP) e região, ajudando famílias no desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.

Ele é conhecido nas redes sociais por levantar assuntos atuais e responder dúvidas de famílias e, principalmente, mães, que buscam mais informações para praticar a maternidade tranquila e responsável.









