O Governo Metropolitano de Tóquio realiza exibições de projeção mapeada durante todo o ano no icônico Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio (Prédio nº 1). Estas exibições utilizam a luz e o som para criar trabalhos de arte vibrantes e icônicos que transformam o marco em um novo recurso turístico que ilumina a paisagem noturna de Tóquio. O evento teve início em fevereiro de 2024 e já foi vivenciado por aproximadamente 450.000 pessoas até agora.

Recentemente, um novo trabalho de projeção mapeada com a música mundialmente aclamada "Idol" do YOASOBI estreou no sábado, 14 de dezembro. O dia da apresentação de abertura contou com um imenso número de visitantes, tanto do Japão quanto do exterior, criando um clima emocionante, condizente com uma atração tão popular.

A resposta dos participantes incluiu comentários como: "Vim ao Japão como visitante e, depois de ver a versão durante a semana, quis ver a versão de fim de semana também. Então, voltei". "Esta é a projeção mapeada mais poderosa que já vi; é realmente impressionante". "Além disso, o novo conteúdo do YOASOBI tem uma pegada retrô que eu realmente gostei. Não creio que você veja algo assim com muita frequência no exterior”.

Os visitantes podem assistir aos vídeos de projeção mapeada, desenvolvidos por criadores de conteúdo nacionais e internacionais de renome, muito elogiados em competições internacionais. Este evento está se tornando uma das atrações obrigatórias para os turistas de Tóquio. Com sua arte excepcional, tecnologia de última geração e conteúdo de classe mundial, este "novo ponto turístico noturno que ilumina as noites de Tóquio" merece atenção.

Visão geral do trabalho | YOASOBI / "Idol"

A música "Idol" do YOASOBI, que ganhou muita atenção como música tema de um anime, é uma obra-prima que combina elementos rítmicos e vibrantes com temas de incerteza e conflito interno. A exibição da projeção mapeada dá vida às nuances emocionais desta música para oferecer uma experiência visual e auditiva envolvente.

Criador: Yukihiro Oka (Japão)

* Visite o nosso site para consultar o cronograma de exibição.

https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/

Sobre a música

O hit "Idol", do YOASOBI, ultrapassou o recorde de 800 milhões de reproduções simultâneas de streaming em um curto espaço de tempo. Ele liderou várias paradas globais importantes, como a Billboard Global Chart "Global Excl. U.S.", o "Top 100: Global" da Apple Music e o YouTube Music Charts TOP 100 Songs Global, estabelecendo marcos sem precedentes na história do J-POP.

