Líder global em quiosques de cosméticos planeja expansão

A Touti, marca brasileira especializada na fabricação de perfumes e produtos de cuidados pessoais, superou a marca de 870 quiosques, se tornando a maior rede de cosméticos do mundo neste modelo de negócios em 2024.

Os números constam de um levantamento feito pela Kick Off Consulting e M&A, especialista na expansão, repasse, gestão e internacionalização de franquias, a partir de dados da NRF (National Retail Federation) e empresas de pesquisa globais, como a Estatista.

Fundada no Recife em 2016, a Touti fechou 2024 com um crescimento de 24% na comparação com o ano anterior.

“O sucesso da Touti reflete não apenas o crescimento da marca no mercado brasileiro, mas também a força da indústria de franquias”, diz Diogo Costa, founder e CEO da empresa.

Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) apoiam a fala do executivo. Segundo a entidade, o setor consolidou-se como um dos mais dinâmicos da economia nacional em 2024. No terceiro trimestre, o faturamento do setor atingiu R$ 70,2 bilhões, representando um aumento de 12,9% em relação ao mesmo período de 2023.

Na avaliação de Costa, o crescimento da Touti foi impulsionado por sua estratégia de franquias, na qual são oferecidos três formatos de negócios:

Quiosque Smart: modelo de apenas 1m² ideal para ser instalado em supermercados, galerias, shoppings, estações de metrô, entre outros locais de fluxo intenso de pessoas;

Quiosque Full: modelo de franquia voltado para ser instalado em shopping, com dois tipos de tamanhos 3m² ou 6m²;

Loja: modelo criado em 2021 com o intuito de gerar representatividade nos centros comerciais do Brasil e para os shoppings que não aceitam a entrada do quiosque Full, o tamanho da loja varia entre 7m² e 15m².

“Muitos empreendedores iniciantes estão aderindo ao formato Smart por sua eficiência operacional e custos significativamente mais baixos em comparação aos modelos tradicionais”, afirma Costa.

Esse modelo pede investimento inicial de R$ 12 mil, já contando com a taxa de franquia de R$ 5 mil, R$ 2 mil de capital de giro e R$ 5 mil de taxa de estoque. Além disso, o franqueado paga uma taxa mensal de aluguel do quiosque para franqueadora e receberá o kit enxoval de inauguração.

"A Touti reconhece esse potencial e tem investido fortemente nesse modelo, que atualmente se destaca como o mais comercializado e acessível dentro da rede, impulsionando a expansão do negócio”, continua Costa, que ressalta ser o prazo médio de retorno estimado em cinco meses.

Outro fator que pode ajudar a entender o impulsionamento da empresa é o fato de que a empresa conta com dois centros distribuição próprios no Sudeste e no Nordeste.

Além disso, a marca conta com mais de 70 tipos de perfumes de fabricação própria com tecnologia desenvolvida para o clima brasileiro. Sem contar que os produtos da empresa são veganos e não testados em animais.

A Touti também tem investido em novos produtos exclusivos, que incluem perfumes oficiais de grandes clubes de futebol europeus, como Barcelona, PSG e Manchester City, além de fragrâncias assinadas por artistas e influencers.

Projeções para o futuro

Neste cenário, a Touti tem planos de expansão e estima atingir 1050 pontos de venda até o final de 2025. A marca já tem uma forte presença em diversas regiões do país, chegando a ser considera umas das dez maiores microfranquias em 2023 pela ABF.

Segundo Dayane Corina, coordenadora de expansão da Touti, a empresa está comprometida em continuar expandindo os negócios. Por causa disso, a empresa tem focado na abertura de novas franquias em cidades onde não tem operação.

“A Touti busca constantemente aprimorar a qualidade de seus produtos, lançar novidades e fortalecer o relacionamento com consumidores e parceiros. Também busca expandir suas operações com consciência social e ambiental, por exemplo, com produtos veganos e não testado em animais”, destaca Dayane.

"Nossa principal missão é continuar crescendo com responsabilidade, contribuindo cada vez mais para a sociedade e para o mundo, com dedicação, inovação, compromisso e alto desempenho", completa ela.

