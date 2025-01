Sua Alteza Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos, reconheceu nesta terça-feira (14) os vencedores de 2025 do Prêmio Zayed de Sustentabilidade.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250114302931/pt/

Zayed Sustainability Prize celebrates innovators driving global progress at 2025 Awards (Photo: AETOSWire)

Celebrando o impacto transformador das 11 organizações pioneiras e escolas de ensino médio de todo o mundo, o Prêmio reflete o comprometimento dos Emirados Árabes Unidos de promover soluções escaláveis para desafios globais e empoderar comunidades a perseguir o progresso sustentável.

Em uma cerimônia realizada durante a semana de sustentabilidade de Abu Dhabi, na qual compareceram 11 chefes de estado, ministros e líderes do mercado, S.A. Xeque Mohamed bin Zayed parabenizou os vencedores por suas conquistas espetaculares, encorajando a inovação contínua em cada canto do planeta.

S.A. Sheikh Mohamed bin Zayed disse: “Os Emirados Árabes Unidos permanecem firmes no seu compromisso de promover o desenvolvimento sustentável e capacitar as comunidades em todo o mundo através da inovação. O Prêmio Zayed de Sustentabilidade inspira soluções impactantes que abordam desafios sociais e ambientais críticos. Ao alimentar estes esforços, não estamos apenas criando um futuro mais sustentável para todos, mas também honrando o legado do Xeque Zayed, cuja visão para o progresso global e o humanitarismo continua a nos guiar.”

V. Exa Dr. Sultão Ahmed Al Jaber, ministro da indústria e tecnologia avançada dos Emirados Árabes Unidos e diretor-geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, elogiou o trabalho incrível feito para providenciar soluções inovadoras e escaláveis que atuam nos enfrentamentos mais desafiadores do mundo.

V. Exa Dr. Sultão Ahmed Al Jaber disse: “Hoje, reconhecemos um grupo notável de organizações e escolas de ensino médio que demonstram progressos tangíveis rumo a um futuro mais próspero. Os vencedores do Prêmio deste ano apresentam soluções que aproveitam tecnologias avançadas, incluindo IA, melhoram a resiliência local e proporcionam um impacto transformador e escalável em todo o mundo. Assim, incorporam o poder do progresso na aceleração do desenvolvimento sustentável e do crescimento socioeconômico inclusivo.”

Os vencedores de 2025 foram eleitos em outubro por um ilustre painel de jurados membros em seis categorias (saúde, comida, energia, água, ação climática e escolas de ensino médio).

O presidente do júri e ex-presidente da República da Islândia, V. Exa Ólafur Ragnar Grímsson, disse: “Os vencedores deste ano demonstraram inovação extraordinária ao abordar desafios globais críticos. Eles estão lidando com uma enorme variedade de problemas, focados em reduzir os danos causados ??pelas mudanças climáticas e construir um acesso mais sustentável a cuidados de saúde, energia, alimentos e água, especialmente em comunidades carentes. Esses vencedores têm o potencial de gerar impacto significativo e escalável em todo o mundo. Suas contribuições, sem dúvida, nos aproximarão da obtenção de metas cruciais de desenvolvimento sustentável.”

Na categoria saúde, a Periwinkle Technologies da Índia recebeu o Prêmio por seu dispositivo portátil habilitado para IA, projetado para exames de câncer cervical. O dispositivo opera independentemente de eletricidade, tornando-o acessível mesmo em áreas remotas ou carentes. Ele fornece resultados no ponto de atendimento em 30 segundos, reduzindo significativamente a mortalidade por câncer cervical e melhorando os resultados de saúde das mulheres. Até o momento, a Periwinkle Technologies examinou mais de 300.000 mulheres na Índia, demonstrando seu amplo impacto.

Na categoria alimentos, a NaFarm Foods da Nigéria venceu por seus inovadores secadores solares híbridos de alimentos que reduzem as perdas pós-colheita, aumentando a segurança alimentar e a sustentabilidade. Esses secadores usam energia solar e elétrica para operar em todas as condições climáticas, ajudando os agricultores a preservar os alimentos de forma eficiente. Com capacidade para 500 kg, eles são projetados para uso em pequena e grande escala e são fáceis de manter. Até o momento, 80 secadores foram distribuídos em seis estados nigerianos, beneficiando mais de 65.000 agricultores, reduzindo perdas de alimentos e emissões de carbono em 50.000 toneladas métricas anualmente. Ele capacitou mais de 18.000 mulheres e jovens por meio de treinamento e aumento de oportunidades de renda.

Na categoria energia, a Palki Motors, uma empresa de Bangladesh, recebeu o Prêmio por seus veículos elétricos leves, acessíveis e fabricados localmente, projetados especificamente para motoristas comerciais. Com preços acessíveis de US$ 4.990, esses veículos atendem às necessidades exclusivas de transporte da região. A Palki Motors também opera uma rede de estações de troca de baterias movidas a energia solar, permitindo que os motoristas minimizem o tempo de inatividade trocando baterias descarregadas por baterias totalmente carregadas em apenas dois minutos. Até o momento, a solução inovadora da empresa beneficiou 23.000 pessoas.

Na categoria água, a SkyJuice Foundation, uma ONG da Austrália, venceu por sua solução de tratamento de água de baixo custo, fácil de usar e movida pela gravidade, que usa filtros de membrana de baixa pressão para fornecer água potável limpa sem a necessidade de produtos químicos, bombas ou fontes de energia externas, tornando-a ideal para áreas remotas e com recursos limitados. Seu modelo Safe Water Kiosk fornece água limpa e potável para comunidades inteiras. Mais de 3 milhões de pessoas se beneficiaram por meio de 9.000 instalações em 74 países, produzindo coletivamente 1 bilhão de galões de água potável segura e reduzindo os custos domésticos com água em até 95%.

Na categoria ação climática, a OpenMap Development Tanzania recebeu o Prêmio por suas soluções inovadoras de mapeamento, que junta a coleta de dados fornecida pela comunidade a tecnologias como drones, GIS e sensoriamento remoto. Os mapas contribuem para conjuntos de dados geográficos abertos e acessíveis, usados ??para apoiar esforços na redução de riscos de inundação, melhorando o gerenciamento de resíduos e a saúde pública. A ONG beneficiou 140.000 pessoas, envolveu mais de 1.000 jovens em esforços de saúde comunitária e criou 100 empregos.

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade oferece oportunidades incomparáveis ??para a próxima geração de líderes de sustentabilidade através da sua categoria “Global High Schools”, dedicada para escolas de ensino médio, capacitando jovens para impulsionarem o progresso crítico nas suas comunidades. Até 2025, os 56 vencedores do Prêmio Global High Schools impactaram a vida de mais de 56.599 estudantes e 480.660 pessoas em todo o mundo.

Os ganhadores dessa categoria em 2025 são o Centro de Estudos Tecnológicos del Mar 07 (México), representando as Américas; Sakafia Islamic Senior High School (Gana), representando a África Subsaariana; Merryland International School (EAU), representando o Oriente Médio e Norte da África; Presidential School em Tashkent (Uzbequistão), representando a Europa e Ásia Central; Janamaitri Multiple Campus (Nepal), representando o Sul da Ásia; e Te P? o R?kaihaut? (Nova Zelândia), representando o Leste Asiático e Pacífico.

Do fornecimento de acessoàenergia limpa, alimentos nutritivos e água potável,àmelhoria dos cuidados de saúde e ao reforço da resiliência climática, os esforços dos vencedores de 2025 incorporam o compromisso do Prêmio com o poder do progresso e da inovação sustentável.

Sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade é o Prêmio pioneiro dos Emirados Árabes Unidos para soluções inovadoras para desafios globais. Uma homenagem ao legado eàvisão do fundador dos EAU, Xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, o Prêmio visa impulsionar o desenvolvimento sustentável em todo o mundo.

Todos os anos, nas categorias saúde, alimentação, energia, água, ação climática e escolas de ensino médio, a iniciativa premia organizações e escolas por suas soluções inovadoras para as necessidades mais emergentes do nosso planeta. Através dos seus 117 vencedores, em 17 anos, o Prémio impactou positivamente mais de 407 milhões de vidas em todo o mundo, inspirando inovadores a amplificar o seu impacto e a traçar um futuro sustentável para todos.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250114302931/pt/

Pietro Vimont

Pietro.Vimont@panterra.global