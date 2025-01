A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa mundial de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou nesta quinta-feira (16/01) seus resultados consolidados do terceiro trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme aprovado por seu Conselho de Administração.

“Encerramos o terceiro trimestre do ano fiscal de 2015 com uma receita de US$ 1,14 bilhão, registrando um crescimento sequencial de 1,8% em moeda constante e de 1,1% em termos de dólar. Nossa estratégia diferenciada de IA nos ajudou a registrar o maior fluxo de pedidos de todos os tempos, de US$ 1,68 bilhão, estabelecendo a base para o crescimento futuro. Nossos investimentos contínuos em IA, incluindo novas parcerias e especializações, além de conquistas nesse campo, apoiam nossos esforços para continuar crescendoàmedida que entramos no ano natural de 2025.”-Debashis Chatterjee, CEO e diretor geral

Principais destaques financeiros:

Trimestre encerrado em 31/12/2024

Em dólares:

- Receita de US$ 1,138 bilhão (+1,1% no trimestre / +5,1% no ano)

- Margem operacional (EBIT) de 13,8%

- Lucro líquido de US$ 128,1 milhões (-14,3% no trimestre / -8,8% no ano)

Em rupia indiana:

- Receita de Rs 96,609 bilhões (+2,4% no trimestre / +7,1% no ano)

- Lucro líquido de US$ 10,867 bilhões (-13,2% no trimestre / -7,1% no ano)

Outros destaques:

Clientes:

- 742 clientes ativos em 31/12/2024

- Mais três clientes superam os US$ 5 milhões em relação ao ano anterior, totalizando 152

- Mais um cliente supera os US$ 10 milhões em relação ano anterior, totalizando 90

- Mais um cliente supera os US$ 50 milhões em relação ano anterior, totalizando 13

Pessoas:

- 86,8 mil profissionais em 31/12/2024. Foram adicionados 2.362 funcionários no 3º trimestre

- A perda de pessoal nos últimos 12 meses foi de 14,3%

Vitória do negócio

IA em tudo

Um fabricante mundial escolheu a LTIMindtree para gerenciar seu cenário de TI de ponta a ponta usando a plataforma “AI in Operations” da LTIMindtree.

Uma empresa líder mundial em investimentos escolheu a plataforma “AI in Infrastructure” da LTIMindtree para gerenciar seus serviços de infraestrutura de ponta a ponta.

Uma empresa líder em gerenciamento de seguros de propriedades comerciais e acidentes selecionou a LTIMindtree para fornecer seus serviços de ponta a ponta para o Duck Creek Suite.

Uma empresa de energia nuclear do Oriente Médio escolheu nossa plataforma “AI in Operations” para gerenciar seu cenário de TI de ponta a ponta.

Uma das principais empresas de petróleo e gás do Oriente Médio fez uma parceria com a LTIMindtree para implementar a IA nas suas operações na nuvem.

Com sede em Nova York (EUA), um dos principais fornecedores de classificações de crédito escolheu a LTIMindtree para implementar a IA nos seus serviços gerenciados de aplicativos.

Tudo pela IA

Uma seguradora estatal selecionou a LTIMindtree para implementar a estrutura de dados e o desenvolvimento de casos de uso de IA, incluindo a governança de dados.

Uma empresa líder de software com sede nos EUA que fornece soluções empresariais de computação em nuvem confiouàLTIMindtree o gerenciamento de sua estrutura de dados NextGen.

Uma das principais empresas de petróleo e gás do Oriente Médio fez uma parceria com a LTIMindtree para implementar uma plataforma avançada de governança de dados.

Parcerias

A LTIMindtree obteve a competência em GenAI da AWS, o que fortalece sua experiência em GenAI na AWS, incluindo Amazon Bedrock e Quicksight. Essa é uma das competências mais procuradas entre todos os parceiros da AWS e marca a 11ª especialização da LTIMindtree na AWS. Essa conquista aumenta ainda mais a credibilidade geral da LTIMindtree em inovação de IA com a AWS.

A LTIMindtree e a Microsoft unem forças para impulsionar a inovação em IA e a transformação digital para empresas globais, utilizando as tecnologias avançadas da Microsoft, como o 365 Copilot e o Canvas Sunshine.

A LTIMindtree lançou uma solução integral de 360 graus para a migração do banco de dados Oracle para o Azure Cloud, garantindo uma transição suave, tempo de inatividade mínimo e desempenho otimizado.

A LTIMindtree alcançou a visibilidade do gerenciamento de operações de TI com os Product Line Achievements (PLAs) da ServiceNow. Os PLAs permitem que um parceiro mostre sua experiência e seu compromisso com o excelente atendimento ao cliente. Essas conquistas servem como distintivos de honra na comunidade da ServiceNow e melhorarão a proposta da LTIMindtree para impressionar os clientes.

A LTIMindtree recebeu o prêmio de Parceiro do Ano da Boomi na Ásia no 2024 APJ Partner Summit. Esse título destaca nossa experiência na integração da tecnologia da Boomi para impulsionar a transformação digital com soluções inovadoras de IA.

Reconhecimentos

A LTIMindtree foi reconhecida no relatório “The Customer Analytics Service Provider Landscape, Q1 2025” da Forrester.

A LTIMindtree foi reconhecida no relatório “The Application Modernization and Multicloud Managed Services Landscape, Q4 2024” da Forrester.

A LTIMindtree foi reconhecida no relatório “The Automation Fabric Services Wave, Q4 2024” da Forrester.

A LTIMindtree foi reconhecida no relatório “The Business Intelligence Platforms Landscape, Q4 2024” da Forrester.

A LTIMindtree foi reconhecida como “empresa inovadora” no HFS Horizons: “AADA Quadfecta Services for the Generative Enterprise, 2024”.

A LTIMindtree foi reconhecida como “empresa inovadora” no HFS Horizons: “IoT Service Providers, 2024”. LTIMindtree foi reconhecida como “empresa inovadora” no HFS Horizons: “IoT Service Providers, 2024”.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das “principais concorrentes” no Grupo Everest: “Microsoft Azure Services PEAK Matrix® Assessment 2024”.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das “principais concorrentes” no Grupo Everest: “Data and Analytics (D&A) Services PEAK Matrix® Assessment 2024”.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das “principais concorrentes” no Grupo Everest: “Quality Engineering (QE) Services for AI Applications and Systems PEAK Matrix® Assessment 2024”.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das “principais concorrentes” no Grupo Everest: “AWS Services PEAK Matrix® Assessment 2024”.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das “principais concorrentes” no Grupo Everest: “Google Cloud Services PEAK Matrix® Assessment 2024”.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das “principais concorrentes” no Grupo Everest: “Digital Transformation Consulting Services PEAK Matrix® Assessment 2024 – Europe”.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das “principais concorrentes” no Grupo Everest: “Digital Transformation Consulting Change Management PEAK Matrix® Assessment 2024”.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das “principais concorrentes” no Grupo Everest: “Artificial Intelligence and Generative AI Services PEAK Matrix® Assessment 2024”.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das “principais concorrentes” no Grupo Everest: “CyberSecurity Services Europe PEAK Matrix® Assessment 2024”.

A LTIMindtree foi reconhecida como uma das “principais concorrentes” no Grupo Everest: “Healthcare Provider Digital Services PEAK Matrix® Assessment 2024”.

A LTIMindtree foi posicionada como “Visionária” no Quadrante Mágico™ da Gartner® de 2024 para Serviços de ERP em Nuvem.

*GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner e Magic Quadrant é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

