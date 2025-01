A Svante Technologies Inc. (Svante), líder inovadora em tecnologia de captura e remoção de carbono, e a Tenaska, uma importante prestadora de serviços de transporte e sequestro de CO 2 , assinaram um memorando de entendimento (MoU) para colaborar no fornecimento de soluções integradas e econômicas para captura e armazenamento de carbono industrial (CCS). Essa colaboração representa um passo significativo para lidar com as emissões industriais mundiais e avançar na descarbonização de muitos setores industriais, incluindo papel e celulose, cimento, aço, petróleo e gás, entre outros.

Sob os termos do acordo não exclusivo, Svante e Tenaska combinarão suas tecnologias e serviços para fornecer soluções completas da cadeia de valor de CCS para clientes selecionados. A tecnologia de ponta de captura de carbono baseada em adsorventes sólidos da Svante facilitará a captura eficiente e ambientalmente responsável de CO 2 , enquanto a Tenaska fornecerá planejamento regional e infraestrutura para transporte e armazenamento de CO 2 . A Tenaska está avançando em uma plataforma de projetos de estágio intermediário e inicial em locais estratégicos nos Estados Unidos, com pedidos de licença de Classe VI apresentados para quase 20 poços de injeção em vários estados.

Juntas, as empresas pretendem agilizar o caminho para a descarbonização dos emissores industriais no mundo inteiro.

Principais objetivos da colaboração:

Soluções integradas de gerenciamento de carbono: A Svante se concentrará na captura de emissões de CO 2 em instalações industriais, incluindo processos relacionados, como compressão, condicionamento e liquefação de CO 2 .

em instalações industriais, incluindo processos relacionados, como compressão, condicionamento e liquefação de CO . A Tenaska gerenciará o transporte e o sequestro de CO 2 , garantindo o armazenamento seguro, protegido e permanente no subsolo. Divulgação e participação dos clientes em toda a América do Norte: A iniciativa conjunta promoverá ativamente a captura e o armazenamento de carbono para emissores industriais em toda a América do Norte, oferecendo soluções personalizadas para atender a diversas necessidades. Desenvolvimento de projetos inovadores: A colaboração identificará e avaliará oportunidades comercialmente viáveis para CCS, aproveitando o conhecimento técnico e operacional combinado de ambas as organizações.

Citações da liderança:

“Esta colaboração está bem alinhada com a missão da Svante de tornar a captura de carbono acessível aos setores do mundo todo”, disse Matt Stevenson, diretor de Receita da Svante. “Ao combinar nossa tecnologia com a ampla experiência da Tenaska em transporte e armazenamento de CO 2 , podemos oferecer soluções completas que aceleram a transição para um futuro net zero.”

“Reconhecendo as sinergias com nossa plataforma de desenvolvimento de CCS, a Tenaska tem orgulho de trabalhar com a Svante para avançar em soluções inovadoras para o gerenciamento de carbono”, afirmou Bret Estep, vice-presidente de Desenvolvimento da Tenaska. “Juntos, nosso objetivo é fornecer aos clientes industriais as ferramentas e a confiança para atingir suas metas de descarbonização.”

Uma visão de futuro

A colaboração entre Svante e Tenaska reforça o compromisso compartilhado de fornecer soluções comerciais que ajudam os setores industriais a reduzir as emissões de carbono. Ao oferecer soluções de CCS integradas, eficientes e dimensionáveis, as empresas têm como objetivo abrir novas oportunidades para que os setores cumpram suas metas de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, mantenham a excelência operacional.

Sobre a Svante

A Svante é uma empresa líder no fornecimento de soluções de captura e remoção de carbono, voltada para um propósito específico. A empresa, sediada em Vancouver, Canadá, fabrica filtros de nanoengenharia e máquinas modulares de contatores rotativos que capturam e removem CO 2 de emissões industriais e do ar de forma ambientalmente responsável. A Svante faz parte do 2024 Global Cleantech 100 , do XPRIZE Foundation's XB100 – World's Top 100 Deep Tech Companies e foi classificada em segundo lugar entre as empresas privadas no Corporate Knights' Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies . Para obter mais informações, acesse www.svanteinc.com e siga Svante no LinkedIn em www.linkedin.com/svantesolutions.

Sobre a Tenaska

Classificada na lista da Forbes das maiores empresas privadas dos Estados Unidos, a Tenaska é uma empresa líder no setor de energia, com operações comerciais que abrangem toda a cadeia de valor da energia. A Tenaska Marketing Ventures (TMV) e a Tenaska Power Services Co. (TPS) estão entre as maiores empresas de comercialização de gás natural e energia elétrica da América do Norte. A empresa tem uma frota operacional de 7,46 mil megawatts (MW) de instalações de geração de gás natural e energias renováveis e, ao longo de sua história, desenvolveu, gerenciou e/ou operou cerca de 22 mil MW de geração a gás natural e renovável. A Tenaska está desenvolvendo ativamente 10 projetos de sequestro de carbono capazes de armazenar mais de 50 milhões de toneladas métricas de CO 2 por ano, vários projetos de geração a gás natural e um portfólio de serviços de desenvolvimento de mais de 35 mil MW de projetos de energia solar, eólica, armazenamento de energia e hidrogênio verde. A Tenaska busca oportunidades de investimento para alocar seu capital em ativos de geração em todo o território estadunidense. Para mais informações, acesse www.tenaska.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250116204767/pt/

Assessoria de Imprensa:

Svante:

Colleen Nitta

Diretora de Marketing e Comunicação

604-970-2813

cnitta@svanteinc.com

Tenaska:

Timberly Ross

Diretora sênior de Relações com a Comunidade

402-691-9517

tross@tenaska.com