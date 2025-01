A empresa desportiva PUMA é a única empresa a ser reconhecida como Top Employer (melhor empregador) em 50 países diferentes e globalmente pelo Top Employers Institute em 2025.

O Top Employers Institute certificou a PUMA como Top Employer pela sexta vez desde 2020. A certificação Top Employer para suas operações mundiais, bem como em 50 países diferentes, pela primeira vez em 2025, reflete a experiência consistente e excepcional que a PUMA oferece a seus funcionários em todas as regiões e subsidiárias.

“Ser nomeada Top Employer em toda a nossa organização global e em 50 países ressalta nosso foco em criar um ambiente de trabalho consistente e excelente para nossos funcionários, não importa onde estejam”, disse Dietmar Knoess, vice-presidente de Pessoas e Organização da PUMA. “Não vamos parar aqui. Vamos tomar esse resultado como uma inspiração para encontrar novas maneiras de tornar a PUMA um lugar fantástico para trabalhar.”

A certificação Top Employer é baseada em uma pesquisa abrangente realizada pelo Top Employers Institute e reflete os esforços da PUMA para fornecer um local de trabalho atraente para seus funcionários. A pesquisa abrange seis domínios de RH e 20 tópicos, incluindo Estratégia de Pessoas, Ambiente de Trabalho, Aquisição de Talentos, Aprendizado, Diversidade e Inclusão, assim como Bem-estar.

“Ao obter a Certificação Empresarial, a PUMA não apenas garante padrões consistentes em experiência, desenvolvimento e bem-estar dos funcionários em todas as regiões, mas também cultiva uma cultura unificada de engajamento, inovação e desempenho”, disse David Plink, CEO do Top Employers Institute. “Essa conquista destaca a dedicação inabalável da empresa em promover uma cultura de local de trabalho inclusiva e excepcional, com as pessoas sempre no cerne do seu sucesso.”

Além de oferecer um ambiente atraente em escritórios de última geração ao redor do mundo, a PUMA visa criar uma cultura de trabalho inclusiva que respeite a diversidade, promova a saúde e o bem-estar e incentive o crescimento pessoal e profissional.

Os funcionários da PUMA têm acesso a uma oferta esportiva abrangente, incluindo cursos e uma academia gratuita, e “Be Well Weeks” durante as quais a empresa promove um estilo de vida saudável e oferece cursos de nutrição e exames de saúde gratuitos. A empresa se orgulha de preencher muitas posições de liderança importantes com seu próprio talento e oferece um conjunto abrangente de cursos e programas para permitir que os funcionários se preparem para o próximo passo em suas carreiras.

Com o trabalho híbrido, que combina trabalho móvel e presencial no escritório, e horários flexíveis, a PUMA facilita para seus funcionários encontrar o equilíbrio certo entre vida pessoal e profissional e lhes dá a oportunidade de trabalho de meio período ou licenças sabáticas em diferentes estágios de suas carreiras.

A PUMA também foi certificada de forma independente por não ter disparidade salarial ajustada entre homens e mulheres em vários locais, incluindo Canadá, Alemanha, França, Itália, Espanha, África do Sul, Suécia, Estados Unidos e Oriente Médio, o que significa que funcionários na mesma posição recebem o mesmo salário, independentemente do gênero.

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, vestuário e acessórios. Por mais de 75 anos, a PUMA tem impulsionado incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como Futebol, Corrida e Treinamento, Basquete, Golfe e Automobilismo. Ela colabora com designers e marcas renomados para trazer influências esportivas para a cultura de rua e moda. O Grupo PUMA é dono das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas em todo o mundo e está sediada em Herzogenaurach, Alemanha.

