Os carros elétricos equipados com tecnologia de carregamento bidirecional podem armazenar eletricidade e alimentá-la de voltaàrede quando necessário. Um novo estudo da Transport & Environment (T&E) mostra que isso poderia economizar bilhões ao otimizar o uso da capacidade de geração, reduzir o corte de energia e diminuir o consumo de combustível. O carregamento bidirecional (BiDi) poderia supor um grande avanço tecnológico e econômico na Europa, mas requer umas condições claras de estrutura regulatória. Sem elas, o potencial permanecerá inexplorado. Em resposta a esses desenvolvimentos, a maior aliança de feiras do setor energético da Europa, The smarter E Europe, está dedicando uma exposição especial para destacar as oportunidades e os desafios para os setores de mobilidade e energia. O evento será realizado de 7 a 9 de maio de 2025, no Messe München (Alemanha).

Os Institutos Fraunhofer estimam que o potencial de economia do carregamento bidirecional na UE pode chegar a 22 bilhões de euros por ano, o equivalente a cerca de 8% dos custos de construção e operação do sistema de energia da UE. Entre 2030 e 2040, a economia poderá ultrapassar 100 bilhões de euros. Somente na Alemanha, projeta-se uma economia anual de 8,4 bilhões de euros até 2040.

Integração da energia solar

Graçasàsua capacidade de armazenamento, os veículos elétricos podem permitir uma maior integração da energia renovável – especialmente a energia solar – ao sistema de energia. O estudo da T&E indica que a necessidade de dispositivos de armazenamento estacionários caros na UE poderia ser reduzida em até 92%, enquanto a capacidade fotovoltaica instalada poderia aumentar em até 40%. Os proprietários de veículos elétricos se beneficiariam de custos de eletricidade mais baixos e de uma vida útil mais longa para suas baterias, pois os processos de carregamento inteligente otimizam o estado da carga e reduzem o desgaste.

Projetos-piloto e serviços V2G

Até o momento, o carregamento bidirecional foi testado em alguns projetos-piloto. Na França, a Renault, em parceria com a The Mobility House, lançou o primeiro serviço de veículo para rede (V2G). Os proprietários de carros Renault 5 com tecnologia V2G podem carregar seus veículos gratuitamente e disponibilizar suas baterias para o sistema de energia. Espera-se que esse modelo seja implementado na Alemanha e no Reino Unido este ano.

Desafios regulatórios

Na Alemanha, a implementação de medidores inteligentes, um pré-requisito para a V2G, continua lenta, e ainda faltam as estruturas legais necessárias. A segunda Cúpula Europeia para Carregamento Bidirecional exigiu medidas como a eliminação do pagamento duplo da eletricidade armazenada por meio de sobretaxas e taxas de rede e a garantia de que a eletricidade verde armazenada nas baterias dos carros continue sendo elegível para subsídios de acordo com a Lei de Fontes de Energia Renovável (EEG).

Exposição especial na The smarter E Europe 2025

A exposição especial na The smarter E Europe 2025 apresentará produtos atuais, aplicativos e perspectivas futuras para o carregamento bidirecional. Localizada ao lado do Fórum Power2Drive, ela contará com sessões interativas, visitasàexposição e painéis de discussão. Entre as principais parceiras da exposição especial estão a Eurelectric, AVERE e SmartEn.

The smarter E Europe 2025

Maior aliança de exposições da Europa para o setor energético, a The smarter E Europe reúne quatro exposições (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe e EM-Power Europe) e será realizada na Messe München (Alemanha) de 7 a 9 de maio de 2025.

