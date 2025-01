Personalização é diferencial na arquitetura comercial

O mercado global de arquitetura e design de interiores é um setor em constante crescimento, influenciado por fatores econômicos, culturais, tecnológicos e ambientais. Esse segmento desempenha um papel importante na criação de espaços funcionais, atendendo a uma ampla gama de clientes, desde residências até empreendimentos comerciais e industriais. Segundo dados da Mordor Intelligence, o mercado de serviços de design de interiores deve atingir US$ 177,13 bilhões até 2029.

Para Vanessa Lessa Fraga dos Santos, arquiteta com mais de 12 anos de experiência, entre os investimentos mais populares do mercado estão os espaços de coworking e imóveis comerciais. “No Brasil, as estimativas também são promissoras, pois o mercado nacional de arquitetura e design de interiores está em constante crescimento, muito por conta das mudanças no estilo de vida dos brasileiros durante a pandemia”, afirma.

No ramo da arquitetura voltada para empreendimentos comerciais, Vanessa explica que ambientes personalizados são fundamentais para destacar o empreendimento no mercado, além de oferecer uma experiência imersiva aos clientes, reforçando a identidade da marca.

“Esses ambientes personalizados atraem públicos específicos, geram publicidade espontânea nas redes sociais e transmitem profissionalismo e qualidade, o que fortalece a percepção positiva e a fidelização dos clientes”, pontua.

Espaços comerciais temáticos também ganham destaque

Um dos trabalhos da profissional que reflete essa personalização é o salão de beleza “Paraíso Estético Havaiano”, que teve como proposta inovar e levar ao público um espaço temático.

“As proprietárias me procuraram porque tinham o sonho de ter um salão diferente do usual, algo que não fosse rosa e até mesmo tão sofisticado como a maioria dos salões de beleza. Elas queriam um espaço para que o cliente pudesse sair da agitação e do estresse do cotidiano de uma grande cidade, um lugar para relaxar e cuidar do corpo.”

O projeto foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, no bairro Freguesia, em Jacarepaguá, e teve como tema as praias do Havaí. Vanessa lembra que “o programa de necessidades era grande para o pequeno espaço que tínhamos. Assim, uma técnica que foi fundamental para dar a ideia de amplitude no espaço foi o uso de grandes painéis, que tinham como premissa transmitir o pensamento de que a cliente estaria em uma praia paradisíaca”.

Além disso, a profissional também optou pelo design biofílico, com o uso de elementos naturais, como palha, bambu, madeira e até mesmo plantas.

“Esses elementos podem deixar o ambiente mais aconchegante e ainda oferecer um apelo visual para fotos e vídeos para redes sociais - um dos motivos para termos, inclusive, feito um painel instagramável logo na entrada, perto da recepção e do bar”, pontua a arquiteta.

Outra técnica muito conhecida, utilizada para dar a sensação de amplitude no espaço, foi a utilização de espelhos de forma estratégica. “Um espelho de parede inteira foi colocado na frente da cadeira de cabeleireiro para que houvesse a continuidade do painel com a imagem da praia e, com isso, gerar um aumento visual do espaço”, explica Vanessa.

Uma preocupação das proprietárias e da arquiteta também foi a acessibilidade do local, que não possuía capacidade para instalação de um elevador que desse acesso ao mezanino, onde ficaria a sala de relaxamento. “Assim, colocamos no projeto uma outra sala de massagem no pavimento térreo, para garantir que pessoas com mobilidade reduzida também pudessem ter acesso aos serviços”, esclarece.

Tendências do setor

Para finalizar, Vanessa aproveita para listar as principais tendências do mercado de design de interiores:

Design Biofílico - uso de elementos naturais, plantas, materiais orgânicos e luz natural para transmitir aconchego, bem estar e conexão com a natureza;

Minimalismo Acolhedor - estilo minimalista com a soma de cores quentes e materiais naturais para equilibrar funcionalidade e conforto;

Sustentabilidade - uso de materiais reciclados, móveis de segunda mão, projeto de eficiência energética e menor impacto ambiental;

Espaços Multifuncionais - ambientes que atendam múltiplas funções e serviços;

Tecnologia Integrada - uso de automação dos locais para tornar os espaços mais práticos e tecnológicos;

Uso de paletas naturais - cores da natureza como verde, areia, palha, terra e texturas de madeira.

Estilo Retrô-contemporâneo - texturas táteis, personalização e maximalismo.

Para mais informações, basta acessar https://www.instagram.com/jhl_arquitetura