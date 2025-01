Governo aumenta salário mínimo em 7,5% em 2024

De acordo com informações recentes divulgadas pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), o Governo Federal fixou o aumento do salário mínimo para 2025 dos antigos R$ 1.412 para R$ 1.518, um crescimento de 7,5%, que resultará em um custo de R$4,41 bilhões aos cofres municipais.



De acordo com João Adolfo de Souza, empresário e especialista em gestão financeira, o aumento em 2025 é um reflexo dos esforços para corrigir a defasagem inflacionária e melhorar o poder de compra dos trabalhadores. No entanto, ele ressalta que é essencial observar como as condições econômicas, como inflação, crescimento do PIB e equilíbrio fiscal, influenciaram a definição do valor final.



“O reajuste sinaliza um compromisso com a valorização do trabalho, mas requer planejamento para mitigar possíveis impactos no orçamento público e na iniciativa privada”, alerta Souza.

Conforme o formato utilizado atualmente, o reajuste corresponde à soma da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 12 meses até novembro, cujo valor foi de 4,83% pelo governo, e pelo índice de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores. No caso de 2025, vale o PIB de 2023, que cresceu 2,9%.



Impacto para os contribuintes



Com o novo valor do salário mínimo, espera-se que o cálculo das aposentadorias, pensões e auxílios previdenciários também seja reajustado. Isso significa que muitos trabalhadores poderão ver um aumento nos seus benefícios, uma vez que os valores são calculados com base no novo mínimo.



“Por outro lado, ele também influencia a contribuição mínima para os segurados, o que pode representar um custo maior para quem contribui como Microempreendedor Individual (MEI) ou trabalhador autônomo. Isso pode ser desafiador para alguns contribuintes, mas beneficia os segurados de baixa renda”, explica Souza.



Embora o aumento do salário mínimo seja positivo, o especialista avalia que algumas condições adversas precisam ser consideradas, como o impacto no custo de vida, a pressão sobre o orçamento público, os efeitos sobre o emprego e a inflação.



“O aumento pode ser acompanhado por um reajuste nos preços de bens e serviços, reduzindo o ganho real. Por sua vez, esse reajuste aumenta os custos com previdência, assistência social e outros programas vinculados ao mínimo. Além disso, pequenas empresas podem ter dificuldade em absorver o custo adicional, afetando as contratações. Por fim, esses reajustes salariais podem gerar um efeito cascata na economia, pressionando a inflação.”



Do ponto de vista financeiro, o empresário indica que o contribuinte se planeje para este novo ano, controlando gastos e aproveitando o momento para buscar mais informações sobre gestão financeira, além de adotar práticas mais sustentáveis.

“Monte um orçamento considerando o novo salário mínimo e ajuste as despesas conforme a nova realidade. Aproveite o aumento para reforçar sua poupança, destinando parte do incremento para emergências e identifique despesas que podem ser reduzidas ou eliminadas.”



“Além dos aspectos financeiros, é importante considerar o impacto social do aumento do salário mínimo. Ele representa uma conquista para a classe trabalhadora e pode estimular o consumo interno, gerando benefícios para a economia”, finaliza o especialista.



