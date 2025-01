A Toshiba America Business Solutions está elevando a rotulagem de código de barras para fins industriais com o lançamento de suas novas e inovadoras impressoras térmicas. A série BX410T da empresa, intuitiva, de alto desempenho e fácil de usar, oferece aos profissionais de transporte, armazém, manufatura e varejo um centro de rotulagem eficiente, seguro e flexível.

Impressoras Toshiba de próxima geração elevam rotulagem de código de barras industrial (Foto: Business Wire)

Impressão inteligente e poderosa

As impressoras da Toshiba combinam hardware comprovado em campo com um processador dual-core que executa sistemas operacionais (SO) Linux e em tempo real para alimentar o mais recente ecossistema A-BRID da empresa. A plataforma A-BRID da Toshiba combina sua tecnologia de impressora multifuncional com impressoras de etiquetas, permitindo uma combinação exclusiva de aplicativos de TI e práticas recomendadas.

As impressoras com tecnologia A-BRID da Toshiba oferecem:

Rastreabilidade

As organizações podem rastrear pacotes com precisão e confiança.

Flexibilidade

A conectividade com a nuvem e a capacidade de personalização ajudam as empresas a personalizar suas impressões. A funcionalidade de clonagem de impressoras da série BX410T simplifica a implementação de dispositivos em escala. Os elementos de segurança significativos e as funções de rede das impressoras proporcionam mais flexibilidade organizacional e tranquilidade.



Controle a qualquer hora e em qualquer lugar

As empresas podem operar e gerenciar com segurança os parques de impressoras a qualquer momento e de qualquer lugar. Os softwares empresariais Elevate Sky ® MFPConnect e SOTI Connect da Toshiba permitem o gerenciamento de dispositivos IoT, para que o pessoal de fabricação, logística e varejo possa oferecer suporte centralizado ao seu parque de impressoras, gerenciar contadores e registros e implantar firmware automaticamente.



Fluxos de trabalho mais eficientes

As impressoras com tecnologia A-BRID da Toshiba controlam todos os aspectos da produção de etiquetas para uma configuração mais inteligente e eficiente. Isso inclui a impressão de etiquetas PDF perfeitamente alinhadas diretamente dos aplicativos de planejamento de recursos empresariais, sem a necessidade de instalar um driver de impressão. Além disso, a interface da web das impressoras evita que as organizações precisem de um software separado.



Integração perfeita

A conectividade das impressoras da série BX410T da Toshiba com o reconhecimento automático da linguagem da impressora e a fácil conversação de dados facilitam a rotulagem industrial.

Experiência superior do usuário

Combinando funcionalidade premium, incluindo detecção de etiqueta próximaàextremidade, tecnologia proprietária Ribbon Save (padrão na linha de impressoras industriais da empresa) e um LCD colorido de 4,3 polegadas, a série BX410T da Toshiba simplifica as operações diárias dos profissionais do setor. As funções de código QR oferecem mais economia de tempo ao vincular as impressoras a dispositivos móveis, além de conectá-las a recursos como suporte técnico e vídeos de autoajuda de produtos. Os líderes de TI também podem apreciar a capacidade de gerenciar facilmente os sistemas da Toshiba por meio da nuvem.

Estações de impressão autônomas seguras

Os aplicativos incorporados transformam as impressoras Toshiba em estações de impressão autônomas que recebem dados diretamente de scanners de código de barras ou teclados para eliminar a necessidade de uma estação de trabalho. A Toshiba também protege os dados do usuário testando, certificando e autorizando os aplicativos executados em suas novas impressoras disponíveis.

Outros recursos e especificações notáveis da série BX410T:

Cabeçote de impressão de longa duração

Imprime etiquetas de 4 polegadas de largura

Velocidade de impressão de 14 polegadas por segundo

Resolução de etiquetas de até 305 pontos por polegada

Portas USB e LAN padrão

WLAN opcional

“Nossas recém-lançadas impressoras industriais oferecem hubs poderosos e inteligentes para transformar a rotulagem de códigos de barras para profissionais de transporte, armazéns, manufatura e varejo”, afirma Bill Melo, vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento Estratégico de Negócios da Toshiba America Business Solutions. “A adoção do sistema operacional de próxima geração A-BRID da Toshiba ativa funcionalidades avançadas na nuvem e personalização para enfrentar de forma ainda mais eficiente as aplicações de cadeia de suprimentos e logística”.

A série BX410T está disponível para compra em revendedores autorizados Toshiba a partir do preço sugerido pelo fabricante de US$ 2.604,00. Para informações adicionais sobre produtos Toshiba e para encontrar um revendedor autorizado Toshiba em sua área, visite Toshiba Near Me | Find Authorized Toshiba Dealers.

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions é uma inovadora líder em soluções que capacitam as pessoas a desempenharem suas funções de maneira eficiente e eficaz em seu ambiente de trabalho. Atendendo profissionais em todo os Estados Unidos, México e América Central e do Sul, a Toshiba oferece sistemas, serviços e assinaturas seguros e sustentáveis para melhor imprimir, gerenciar e exibir informações. A Toshiba

foca continuamente em seus clientes e comunidades, está comprometida com a sustentabilidade e é reconhecida como uma das 100 empresas mais sustentáveis do Wall Street Journal Top 100. Para saber mais, visite business.toshiba.com. Siga a Toshiba no LinkedIn, X (Twitter) e YouTube.

