A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH), anunciou hoje mudanças no seu conselho de administração, incluindo a nomeação de Ibrahim Jaham Al Kuwari para o conselho, em vigor em 6 de janeiro de 2025.

Simultaneamente a este anúncio, a diretora independente, Cynthia Boiter, anunciou sua renúncia, em vigor em 1?º de maio de 2025, e o atual presidente do conselho, Jerome Walker, anunciou que não concorreráàreeleição na próxima reunião anual de acionistas da Perma-Pipe de 2025. Ambos farão a transição de suas responsabilidades no conselho nos próximos meses.

O presidente e CEO, David Mansfield, comentou: “Cynthia Boiter é um membro valioso do conselho desde 2019, fornecendo opiniões e suporte significativosàempresa, particularmente nas áreas de governança corporativa e gestão financeira.

"Jerome Walker é um membro antigo do nosso conselho, tendo ingressado em 2014 e assumido a presidência em 2022. Ele ajudou a orientar a empresa e o conselho por meio do reposicionamento estratégico significativo e transformação do crescimento para a forte líder global que somos hoje, conforme evidenciado por nossos lucros recentes e desempenho das ações.

"Queremos agradecer a ambos por seu compromisso, serviço e contribuições para os nossos funcionários e acionistas, e desejamos a eles o melhor.”

Mansfield continuou: “Regularmente, avaliamos a composição de nosso conselho para garantir que ele possui as habilidades, experiências e perspectivas apropriadas, necessárias para impulsionar o crescimento para os nossos acionistas. Também nos empenhamos em manter o conselho atualizado para garantir a diversidade de pensamentos e opiniões atuais em consonância com as melhores práticas do setor. A adição de Al Kuwari como diretor independente trará uma nova e ampla experiência e perspectiva da Região do Golfo do Oriente Médio ao conselho, o que é essencial, dado o rápido crescimento e o grande potencial que a região ofereceàempresa. Estamos muito satisfeitos em contar com ele em nosso conselho.

Al Kuwari, um cidadão do Catar, possui uma ampla liderança empresarial, experiência em engenharia, planejamento e gerenciamento de projetos, tendo atuado como CEO da Qatar Solar Technologies de 2018 a 2024, CEO da Qatar Fuel de 2014 a 2017 e como vice-gerente geral da Dolphin Energy, Ltd, de 2005 a 2014. Ele se formou na University of Southern California em 1987 com um diploma de bacharel em engenharia industrial e de sistemas.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH, “Perma-Pipe”, ou a empresa”) é líder global em sistemas de tubulação pré-isolada e detecção de vazamentos para coleta de petróleo e gás, aquecimento e resfriamento distritais e outras aplicações. Ela utiliza sua ampla expertise em engenharia e fabricação para desenvolver soluções de tubulação que resolvem desafios complexos relacionados ao transporte seguro e eficiente de diversos tipos de líquidos. No total, a empresa possui operações em quinze locais em seis países.

Declarações prospectivas

Determinadas declarações e outras informações contidas neste comunicadoàimprensa, que podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, constituem "declarações prospectivas" nos termos da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme emendada, e da Seção 21E da Lei de Câmbio de Valores Mobiliários de 1934, conforme emendada, e estão sujeitas às proteções criadas por essas leis, incluindo, sem limitação, declarações sobre o desempenho e operações futuras esperadas da empresa. Essas declarações devem ser consideradas sujeitas aos diversos riscos e incertezas que existem nas operações e no ambiente de negócios da empresa. Tais riscos e incertezas incluem, mas não se limitam aos seguintes: (i) flutuações no preço do petróleo e gás natural e seu impacto no volume de pedidos dos clientes de produtos da empresa; (ii) a capacidade da empresa de adquirir matérias-primas a preços favoráveis e manter relações benéficas com seus fornecedores; (iii) reduções nos gastos do governo em projetos que utilizam os produtos da empresa e desafios que envolvam a liquidez e o acesso a capital dos clientes não governamentais da empresa; (iv) a capacidade da empresa de pagar suas dívidas e renovar linhas de crédito internacionais com vencimento; (v) a capacidade da empresa de executar seu plano estratégico de forma eficaz e alcançar lucratividade sustentável e fluxos de caixa positivos; (vi) a capacidade da empresa de coletar uma conta a receber de longo prazo relacionada a um projeto no Oriente Médio; (vii) a capacidade da empresa de interpretar mudanças nas regulamentações e legislações fiscais; (viii) a capacidade da empresa de utilizar seus prejuízos fiscais acumulados; (ix) reversões de receitas e lucros previamente registrados decorrentes de estimativas imprecisas realizadas em conexão com o reconhecimento de receitas "ao longo do tempo" da empresa; (x) falha da empresa em estabelecer e manter um controle interno eficaz sobre relatórios financeiros; (xi) o momento de recebimento de pedidos, execução, entrega e aceitação dos produtos da empresa; (xii) a capacidade da empresa de negociar com sucesso acordos de faturamento progressivo para seus grandes contratos; (xiii) políticas de preços agressivas de concorrentes existentes e a entrada de novos concorrentes nos mercados nos quais a empresa atua; (xiv) a capacidade da empresa de fabricar produtos livres de defeitos latentes e de se recuperar de fornecedores que possam fornecer materiais defeituososàempresa; (xv) reduções ou cancelamentos de pedidos incluídos no backlog da empresa; (xvi) riscos e incertezas específicos das operações internacionais da empresa; (xvii) a capacidade da empresa de atrair e reter a alta administração e funcionários importantes; (xviii) a capacidade da empresa de alcançar os benefícios esperados de suas iniciativas de crescimento; (xix) o impacto de pandemias e outras crises de saúde pública na empresa e em suas operações; e (xx) o impacto de ameaças cibernéticas nos sistemas de tecnologia da informação da empresa. Acionistas, potenciais investidores e outros leitores devem considerar esses fatores cuidadosamente ao avaliar as declarações prospectivas e são advertidos a não depositar confiança indevida nelas. As declarações prospectivas neste documento são válidas apenas na data deste comunicado de imprensa e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Informações mais detalhadas sobre fatores que podem afetar o nosso desempenho podem ser encontradas em nossos registros juntoàComissão de Valores Mobiliários, disponíveis em https://www.sec.gov e na seção Investor Center (Central de Investidores) do nosso site (http://investors.permapipe.com).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

