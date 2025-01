A empresa de bio-manufatura americana, Cemvita, tem o orgulho de anunciar sua expansão para o Brasil, marcando um passo ousado na transformação do cenário energético global. Para consolidar sua presença na região, a Cemvita registrou oficialmente seu CNPJ como uma nova subsidiária no Brasil, reafirmando o compromisso de longo prazo da empresa com o mercado brasileiro. Este movimento estratégico de expansão reforça a dedicação da empresa em promover um futuro sustentável, aproveitando inovações nos processos biotecnológicos e de biologia sintética para criar soluções econômicas a partir da reciclagem do carbono.

Explorando Parcerias e Colaborações

A Cemvita já está explorando ativamente diversas parcerias no Brasil. A empresa está em conversas com várias organizações de destaque e espera anunciar oficialmente algumas dessas parcerias em breve. Como parte de sua estratégia, a Cemvita está aberta a transformar essas colaborações em diferentes modelos de negócios como joint ventures ou outras iniciativas inovadoras que propiciem rápido desenvolvimento no setor da bioeconomia.

Combustível do Futuro: Construindo a partir de uma matriz energética sólida

A Lei do "Combustível do Futuro," promulgada em 2024, reforça a base para a transição dos combustíveis sustentáveis no Brasil, com medidas progressivas para mistura de biodiesel e adoção de Combustível de Aviação Sustentável (SAF):

Mistura de Biodiesel : A lei impõe mandatos para aumentar o volume de biodiesel presente no diesel (dos atuais 14% (B14) para 15% em marco deste ano e 20% até 2030), o que consequentemente resultara em maior demanda na produção do biocombustível. O objetivo principal da Lei consiste na redução das emissões atmosféricas promovendo também a independência energética.

: A lei impõe mandatos para aumentar o volume de biodiesel presente no diesel (dos atuais 14% (B14) para 15% em marco deste ano e 20% até 2030), o que consequentemente resultara em maior demanda na produção do biocombustível. O objetivo principal da Lei consiste na redução das emissões atmosféricas promovendo também a independência energética. Combustível de Aviação Sustentável (SAF) : O Programa Nacional de Combustível Sustentável para Aviação (ProBioQAV) exige que os voos domésticos reduzam as emissões de gases de efeito estufa em 1% a partir de 2027, aumentando para 10% até 2037. Esta iniciativa ambiciosa consolida o compromisso do Brasil em revolucionar a matriz energética sustentável para aviação com alternativas de baixo carbono.

“Estas regulamentações servem como testemunho da liderança proativa do Brasil em energias renováveis”, disse Fernando Borba, Diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da Cemvita. “Com a tecnologia baseada em processos de biomanufatura da Cemvita, pretendemos ampliar esse impacto, habilitando uma bioeconomia circular que beneficie tanto o Brasil quanto o mundo.”

"Isto se torna possível porque nossa tecnologia com base na conversão de rejeitos na forma de efluentes orgânicos, não exige grandes áreas (agrícolas) ou água potável, e não compete com a produção de alimentos para a manufatura de produtos sustentáveis como óleos e biocombustíveis” complementa Marcio Da Silva, VP de Inovação da Cemvita.

Aplicações Diversas da tecnologia

Embora a produção de SAF a partir da conversão do bio-óleo gerado pela Cemvita permaneça como um foco estratégico, o bio-óleo produzido também apresenta excelentes características que permitem aplicações em diversos outros setores, como cosméticos, emulsificantes, surfactantes, entre outros. Durante a produção do bio-óleo, são gerados também co-produtos orgânicos de amplo interesse para a indústria de fertilizantes e nutrição animal. Desta forma, a Cemvita busca atenderàcrescente demanda por alternativas sustentáveis nesses setores, demonstrando a versatilidade de sua tecnologia para impulsionar a economia circular global.

Expansão Estratégica Alinhada com a COP30

A entrada da Cemvita no Brasil está alinhada com a expectativas da COP30, que será sediada no país. Com a atenção mundial voltada para a liderança climática do Brasil, as tecnologias da Cemvita oferecem um caminho adicional tangível para enfrentar desafios globais ao criar produtos de alto valor, como óleos sustentáveis e biocombustíveis, a partir de resíduos de carbono.

Uma Iniciativa Global

A proposta de expansão ao Brasil não se limita a um esforço local, mas integra a iniciativa global da Cemvita de potencializar sua tecnologia, aproveitando o conhecimento e a experiência já consolidados no Brasil no setor bioeconômico. Ao combinar o histórico de sucesso do Brasil em inovação na produção de energias renováveis com as possibilidades da biologia sintética oferecidas pela Cemvita, essa iniciativa não apenas impulsionará o desenvolvimento local, mas também possibilitará a replicação do modelo para o mercado internacional.

Visão futurística da Bioeconomia Brasileira

A abordagem da Cemvita está fundamentada na colaboração e parceria com indústrias e instituições de pesquisa e desenvolvimento locais de forma a acelerar o escalonamento. Ao introduzir tecnologias que convertem emissões de carbono em matéria-prima para SAF e outros produtos sustentáveis, a Cemvita projeta um futuro no qual o Brasil não apenas mantenha sua liderança em energias renováveis, mas também se torne um polo global de inovação em energias limpas.

“Por décadas, o Brasil tem sido pioneiro na bioeconomia, e agora chegou a hora de criar o futuro da bioeconomia circular,” disse Moji Karimi, CEO da Cemvita. “Nossa visão é combinar a inovação pela qual a Cemvita é conhecida com a expertise e os recursos do Brasil para criar um ecossistema onde o desperdício se torna oportunidade e a sustentabilidade impulsiona o crescimento. Ao unir forças com parceiros brasileiros, a Cemvita busca construir sobre a rica história do Brasil na bioeconomia, enquanto estabelece as bases para um futuro circular e sustentável.”

Sobre a Cemvita

A Cemvita utiliza bioprocessos aliadosàbiologia sintética para transformar emissões de carbono em químicos verdes e de alto valor agregado. Reimaginando o conceito de resíduos como recursos, a Cemvita produz óleos sustentáveis e outros co-produtos essenciais para indústrias que vão desde biocombustíveis para aviação a cosméticos. Com a missão de impulsionar a transição para uma bioeconomia circular, a Cemvita faz parcerias com corporações globais para oferecer soluções inovadoras que enfrentam os desafios climáticos e abrem caminho para um futuro economicamente sustentável. Para mais informações, visite www.cemvita.com.

