A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje que sua IP de processamento de tela DC8200-FS, de alto desempenho e baixo consumo, obteve a certificação de segurança funcional automotiva ISO 26262 ASIL B. A certificação foi emitida pela TÜV NORD, uma instituição internacional de inspeção e certificação.

Totalmente compatível com a norma ISO 26262 ASIL B, a IP DC8200-FS oferece mecanismos avançados de segurança, como proteção de memória e proteção do caminho de configuração de registros. Disponível em duas configurações, DC8200-FS 2K e DC8200-FS 4K, ela realiza o processamento de imagens em tempo real nas etapas de pré e pós-processamento, permitindo painéis de tela dupla com resoluções de até 4Kx2K. Essas saídas são compatíveis com MIPI Display Serial Interface (MIPI DSI) e DisplayPort (DP), com suporte aos formatos RGB e YUV. A IP DC8200-FS também conta com dois barramentos AXI para acesso eficiente ao frame buffer externo e dois barramentos AHB para programação de registros, garantindo integração perfeita com o sistema. Seu software é compatível com o popular framework Linux DRM, drivers e APIs personalizados, possibilitando um desenvolvimento flexível e adaptável para sistemas automotivos.

"A integração dos domínios de direção e cockpit inteligente, junto com a substituição dos retrovisores por telas, impulsiona os requisitos de segurança funcional para o processamento de telas. As telas que atendem aos padrões de segurança funcional estão se tornando elementos essenciais nos SoCs automotivos", afirmou Weijin Dai, diretor de estratégia, vice-presidente executivo e gerente geral da divisão de IP da VeriSilicon. "A VeriSilicon está na vanguarda ao oferecer IPs de processamento de telas compatíveis com a norma ISO 26262 ASIL B. Com seus recursos abrangentes de exibição projetados especificamente para as necessidades automotivas, o IP DC8200-FS certificado pela ISO 26262 ASIL B foi selecionado por diversos fornecedores líderes de SoCs automotivos. A certificação ISO 26262 ASIL B da DC8200-FS segue as certificações ISO 26262 de várias de nossas IPs para sistemas de câmera, permitindo oferecer um melhor suporte ao rápido avanço dos SoCs automotivos".

Para saber mais sobre o plano de segurança funcional automotiva da VeriSilicon em seu amplo portfólio de IPs de processamento de pixels inteligentes, convidamos você a visitar o estande da VeriSilicon na Venetian Expo (Estande nº Bassano 2701) durante a Consumer Electronics Show (CES) 2025, que acontecerá de 7 a 10 de janeiro em Las Vegas.

