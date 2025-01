Cepton, Inc. ("Cepton" ou a "Empresa"), uma empresa inovadora do Vale do Silício e soluções Lidar de alto desempenho, anunciou hoje a conclusão de sua aquisição pela KOITO MANUFACTURING CO., LTD. ("Koito") (TSE: 7276), líder de primeira linha no fornecimento de sistemas de iluminação automotiva. Como subsidiária indireta privada da Koito nos EUA, a Cepton continuará operando com sua sede corporativa em San José, CA.

Esta aquisição, efetiva a partir de 7 de janeirode 2025, define um marco estratégico na industrialização da tecnologia Lidar de ponta da Cepton, combinando os pontos fortes de ambas as empresas para remodelar a mobilidade futura. Apoiada pela experiência automotiva de renome mundial da Koito, a Cepton continuará comercializando suas soluções Lidar com um grande foco em qualidade, confiabilidade e sustentabilidade. Juntas, a Cepton e a Koito visam impulsionar a inovação e liberar o próximo nível de autonomia segura para carros de passeio, veículos comerciais, equipamentos industriais e infraestrutura de transporte.

Principais destaques da aquisição:

Visão compartilhada para aumentar a segurança automotiva em todos os níveis de autonomia através da implantação de soluções de detecção de precisão e percepção inteligente.

Combinação da liderança da Cepton em inovação da tecnologia Lidar e da ampla experiência da Koito na industrialização de soluções automotivas de alto nível.

Maior estabilidade financeira, permitindo compromissos a longo prazo para dimensionar a tecnologia da Cepton para adoção em massa no mercado.

Uma cadeia de fornecimento unificada e simplificada que encurta os ciclos de desenvolvimento e oferece suporte completo, desde o início do programa até os serviços de pós-venda.

Uma rede mundial expandida de clientes e parceiros, com maior penetração nos principais mercados impulsionados por OEMs.

O Dr. Jun Pei, Diretor Executivo e Cofundador da Cepton, disse: "Estamos animados em nos uniràKoito como empresa, devido às sinergias entre a Cepton e a Koito demonstradas mediante nossos anos de cooperação próxima. A indústria automotiva vem testando a tecnologia Lidar há quase uma década, e nossa combinação com a Koito ocorre em um ponto de inflexão crucial, onde os testes devem transitar para uma implantação em larga escala e a longo prazo. Unir forças com a Koito nos permite maximizar nossos pontos fortes na entrega do que é de extrema importância a nossos clientes OEM: um verdadeiro equilíbrio entre desempenho, confiabilidade e custo."

O Sr. Michiaki Kato, Presidente e Diretor de Operações da Koito, acrescentou: "A integração da Cepton irá aumentar a capacidade da Koito de intensificar sua liderança mundial, sobretudo ao definir padrões industriais para tecnologias de detecção de precisão em diversos tipos de veículos e aplicações. Como parte da visão da Koito de ‘iluminar o caminho para nosso futuro sustentável’, pretendemos tornar a Lidar uma tecnologia acessível para montadoras ao redor do mundo. Com a incorporação da equipe da Cepton, a Koito está comprometida em impulsionar um futuro de mobilidade segura, inteligente e sustentável."

Detalhes adicionais

Em 7 de janeirode 2025, as ações da Cepton serão retiradas da lista e deixarão de ser negociadas na NASDAQ. Cada ação ordinária da Cepton foi convertida em US$ 3,17 em espécie.

Sobre a Cepton

A Cepton é uma empresa inovadora do Vale do Silício de soluções com base na tecnologia Lidar para aplicações automotivas e de infraestrutura inteligente. Com sua tecnologia patenteada Lidar, a Cepton visa tornar a Lidar popular e obter uma abordagem equilibrada para desempenho, custo e confiabilidade, ao mesmo tempo em que permite soluções de percepção 3D escaláveis ??e inteligentes em todos os setores. Fundada em 2016 e liderada por veteranos do setor com décadas de experiência coletiva em uma ampla gama de tecnologias avançadas Lidar e de imagem, a Cepton tem foco na comercialização em massa de soluções Lidar de alto desempenho e alta qualidade. A Cepton tem sede em San José, CA e um centro de excelência em Troy, MI para oferecer suporte local a clientes automotivos na área metropolitana de Detroit. A Cepton também está presente na Alemanha para atender clientes europeus. Para mais informações, acesse www.cepton.com e siga a Cepton no LinkedIn e X (anteriormente conhecido como Twitter).

Sobre a Koito

Sob a mensagem corporativa, "Iluminação para sua segurança", a KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (Koito) vem marcando uma história de liderança em iluminação automotiva desde sua fundação em 1915. Hoje, o Koito Group consiste em 30 empresas localizadas em 13 países e fornece produtos e serviços a clientes em todo o mundo, mediante uma rede mundial liderada por cinco regiões principais (Japão, Américas, Europa, China e Ásia). Seus produtos, reconhecidos por sua alta qualidade e tecnologia avançada, são amplamente utilizados por fabricantes automotivos ao redor do mundo. A empresa vem respondendoàfutura transformação da mobilidade através do desenvolvimento de tecnologias de iluminação de última geração e equipamentos relacionados, sistemas de controle e produtos, materiais e métodos de produção ecologicamente corretos. Para mais informações, acesse www.koito.co.jp/english.

