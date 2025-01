A AIT Worldwide Logistics, fornecedora líder de soluções para a cadeia de suprimentos global, tem orgulho de anunciar que concluiu um acordo para a compra do negócio da Krupp Trucking LLC (“Krupp”). Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, a transportadora de cargas com sede em St. Louis, especializada no transporte de mercadorias de alto valor, transferiu todos os seus ativos e companheiros de equipe para a AIT e iniciou suas operações como escritório da AIT-St. Louis.

The AIT-St. Louis office has commenced operations with an emphasis on the transportation of high-value goods for the technology industry.(Photo: Business Wire)

A aquisição reforça o investimento estratégico da AIT no mercado de logística global ao alinhar forças complementares, particularmente no setor de logística de tecnologia de alto valor.

“Vemos uma poderosa sinergia entre as nossas duas empresas”, disse o diretor de desenvolvimento da AIT, Ray Fennelly. “Esta parceria combina a vasta rede global e governança vigorosa da AIT com as soluções de serviço e logística de alta qualidade da Krupp. Juntas, estaremos bem posicionadas para elevar a experiência do cliente, especialmente quando se trata de oferecer serviços de logística diferenciados para o setor de alta tecnologia. Estamos entusiasmados em dar as boas-vindasàequipe da Krupp na rede AIT.”

Fennelly observou que a Krupp gerencia envios em várias rotas aéreas, marítimas e rodoviárias dos EUA e internacionais para um grande número de clientes ao transportar aproximadamente 2,5 milhões de carga por ano.

Anteriormente um contratante independente da SEKO Logistics, a Krupp traz mais de 26 anos de experiência no setor para a rede AIT. A aquisição inclui um escritório e um depósito de 115.000 pés quadrados em Earth City, Missouri, uma frota de mais de 60 caminhões rodoviários e locais e uma equipe veterana de quase 100 colegas de equipe.

Scott Krupp, que fundou a empresa que carrega o seu nome, permanecerá no cargo de diretor de município.

“Nossa equipe sempre foi sobre fazer um esforço a mais pelo cliente”, disse Krupp. “Esta união com a AIT nos permitirá manter o nosso espírito ambicioso enquanto obtemos acesso a uma estrutura organizacional aprimorada, processos simplificados e oportunidades mais amplas para os colegas de equipe. Não há melhor lugar para nós do que a AIT, e estamos muito entusiasmados quanto a construir um futuro forte como membros-chave desta empresa renomada.”

Os termos da aquisição não foram divulgados.

