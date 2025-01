A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje que seu turboélice bimotor de grande porte, o Cessna SkyCourier, recebeu a certificação de tipo da Transport Canada Civil Aviation (TCCA), expandindo a capacidade da aeronave de oferecer suporte a atividades operacionais em algumas das áreas mais remotas da América do Norte.

Cessna SkyCourier achieved Canada type certification, bringing operational support to remote regions of North America. (Photo: Textron Aviation)

A primeira unidade do SkyCourier na região – uma versão cargueira – deve ser entregue ainda este anoàAir Bravo Corporation, uma empresa de serviços aéreos de passageiros, carga e ambulância aérea, com sede em Thunder Bay, Sudbury, Barrie e Meaford, Ontário, desde 2001.

"O desempenho excepcional do SkyCourier será um divisor de águas para nossos clientes em todo o Canadá", disse Lannie O'Bannion, vice-presidente sênior de Vendas Globais e Operações de Voo. "A flexibilidade máxima e os baixos custos operacionais dessa aeronave a tornam uma escolha excelente para uma ampla gama de missões na região".

O SkyCourier é uma solução ideal para transporte aéreo de carga, passageiros e missões especiais. Podendo ser operada por um único piloto, a aeronave é altamente adaptável e pode ajustar facilmente suas configurações para realizar praticamente qualquer missão, garantindo um retorno significativo sobre o investimento. Além disso, a aeronave possui recursos que a tornam capaz de apoiar uma ampla gama de atividades operacionais em áreas remotas.

Sobre o Cessna SkyCourier

O Cessna SkyCourier, um turboélice bimotor de asa alta, oferece uma combinação de desempenho e baixos custos operacionais para operadores de carga aérea, transporte de passageiros e missões especiais. Ele está disponível tanto na versão cargueira quanto na de passageiros, além de contar com uma configuração Combi ou kit para operação em pistas de cascalho, garantindo máxima flexibilidade. A versão para 19 passageiros inclui portas separadas para tripulação e passageiros, facilitando o embarque, um grande compartimento de bagagens e janelas amplas para luz natural e vistas.

A versão cargueira conta com uma cabine de piso plano, dimensionada para acomodar até três contêineres LD3, com uma impressionante capacidade de carga de 6.000 libras. Ambas as versões têm uma grande porta de carga e reabastecimento por ponto único, o que possibilita maior agilidade nas operações.

A aeronave é movida por dois motores turboélice Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC montados nas asas e conta com a hélice McCauley C779, uma hélice de alumínio de 110 polegadas, robusta e confiável, com quatro lâminas e sistema feathering completo com passo reversível, projetada para melhorar o desempenho da aeronave enquanto transporta cargas pesadas. O SkyCourier é operado com aviônica Garmin G1000 NXi e tem uma velocidade de cruzeiro máxima superior a 200 ktas e um alcance máximo de 900 milhas náuticas.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada do voo. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., tem impulsionado nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e entregar a melhor experiência aeronáutica aos nossos clientes. Com um portfólio que inclui desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até produtos para missões especiais, treinadores militares e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos aeronáuticos mais versátil e completo do mundo e uma equipe que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral no planeta. Clientes em mais de 170 países confiam no nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, além da nossa rede global de atendimento ao cliente, oferecendo voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que utiliza sua rede global de negócios nos segmentos de aeronáutica, defesa, industrial e financeiro para oferecer soluções e serviços inovadores aos seus clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation + Training. Para mais informações, acesse: www.textron.com

