Eurochem leva EJA para dentro da fábrica no Maranhão

Os trabalhadores de chão de fábrica geralmente não têm a oportunidade de concluir os estudos, e essa realidade incomodou a gestão da unidade de fertilizantes da EuroChem, em São Luís (MA). Através de uma parceria inédita com o Serviço Social da Indústria (Sesi) local, 35 colaboradores da EuroChem estão recebendo aulas através da Educação de Jovens e Adultos (EJA) dentro da própria fábrica, após o encerramento do turno de trabalho.



Os alunos foram divididos em quatro turmas, que funcionam em dois horários: das 18 às 19 e das 19 às 20 horas. As aulas são presenciais e on-line e contam com a participação de dois professores do Sesi.

Segundo Pedro Ramos, gerente da unidade, os colaboradores concluirão os estudos em um ano e as matérias abordadas foram feitas de acordo com a necessidade de cada um. “Eles responderam um questionário apontando as principais demandas e com base nisso foram elencadas as matérias que eles precisam realizar”, explica.

A metodologia utilizada nas aulas é própria do Sesi e é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). De acordo com a gestora pedagógica da unidade do Maranhão, Carmi Falcão de Almeida, as áreas do conhecimento são as mesmas do ensino médio atual. “Aplicamos formulários de áreas do conhecimento, tais como linguagem, matemática, ciência humanas, da natureza e suas tecnologias. Eles responderam, passaram por uma avaliação dos professores e tiveram suas habilidades mensuradas. A partir daí foram matriculados nas competências que precisam adquirir, terminando os estudos de forma mais rápida”, pontua.

Os alunos têm acesso às aulas através da plataforma virtual do Sesi, contam com plantão pedagógico, possuem um grupo no WhatsApp e ainda encontros presenciais.

Para o colaborador Joelson Rodrigues Rocha, de 43 anos, operador de produção na fábrica, a iniciativa é uma grande oportunidade. Ele parou os estudos na 8ª série, aos 20 anos para ingressar no mercado de trabalho. “Foi um grande incentivo, pois sempre tive vontade de terminar meus estudos. Isso pode abrir portas para melhores trabalhos”, afirma. Joelson trabalha na misturadora há 14 anos e vê a conclusão da EJA como um passo importante para seu desenvolvimento pessoal e profissional.

A EuroChem planeja replicar essa iniciativa em outras unidades da empresa, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento educacional e social de seus colaboradores.