Branding cresce em 2025: inovação e estratégia guiam nova geração de estúdios

O mercado de branding deve apresentar um crescimento significativo em 2025, impulsionado pelo uso de inteligência artificial (IA) e pela necessidade das marcas se conectarem de forma mais eficaz com seus públicos. De acordo com o Meio & Mensagem, as ferramentas de IA terão papel essencial na personalização em escala, na agilidade dos processos e em análises sobre comportamentos de consumo, permitindo a criação de marcas mais adaptadas às demandas do mercado.

Estudos publicados pela Adnews indicam que empresas estarão investindo em narrativas visuais que combinem impacto e humanização, apoiadas pelo uso de IA para desenvolver conceitos mais inovadores e competitivos. Ferramentas de inteligência artificial generativa devem se tornar parte do processo de construção e percepção das marcas.

Já a Escola Koru destaca que a personalização e cocriação serão grandes tendências no branding. A colaboração entre agências, marcas e públicos, somada ao uso estratégico de IA, resultará em identidades visuais autênticas que traduzem a essência das empresas e se adaptam às novas demandas do mercado.

Neste cenário, a Caffeine Branding surge como um novo estúdio especializado em branding, combinando tecnologia, criatividade e estratégia. "Branding em 2025 será sobre autenticidade e inovação, onde tecnologia e criatividade se unem para criar marcas memoráveis", afirma Vanessa Locks, profissional com mais de 15 anos de experiência em direção de arte e liderança criativa em agências, que traz um portfólio com clientes como Hellmann’s, Nestlé, Natura, Under Armour, UFC, YouTube e Oral-B. O estúdio foi estruturado ao longo de 2024 com o objetivo de desenvolver identidades visuais alinhadas às demandas do mercado.

A Caffeine Branding utiliza ferramentas de inteligência artificial para otimizar processos e adota uma abordagem voltada à flexibilidade e integração de tecnologia com criatividade. O público-alvo inclui startups em busca de branding e médias empresas que necessitam de rebranding.

O conceito “Intensidade que Marca”, reflete a proposta do estúdio de trabalhar as características específicas de cada cliente na criação de identidades visuais. Assim como o café oferece intensidades variadas, o estúdio tem a proposta de oferecer a personalidade de cada cliente no mercado.

A estreia do estúdio está prevista para janeiro de 2025, com o foco em atender a demanda por marcas que conciliem inovação, autenticidade e recursos tecnológicos. Informações adicionais sobre branding e suas tendências podem ser acessadas por meio dos canais de comunicação do estúdio.

Website: https://www.instagram.com/caffeine.brnd/