O uso da metodologia BIM (Building Information Modeling) está redefinindo os padrões da construção civil ao transformar a maneira como os projetos são concebidos, executados e gerenciados. Mais do que uma tecnologia, o BIM é uma abordagem colaborativa que integra informações de todas as etapas do ciclo de vida de um empreendimento — do planejamento inicial à manutenção pós-entrega.

Nesse contexto, a Somattos Engenharia decidiu implementar o BIM em todas as fases de seus empreendimentos, desde a concepção até a execução. Segundo Bárbara Valenzuela, arquiteta e coordenadora de projetos da empresa, a tecnologia representa um marco na busca por eficiência e inovação.

"Durante a etapa de projeto, o BIM se destaca ao prever cenários e antecipar soluções, permitindo um planejamento mais preciso. Além disso, ele proporciona uma atuação mais assertiva das equipes, já que todas as informações ficam disponíveis em tempo real para os profissionais envolvidos", explica.

A partir de modelos digitais 3D integrados, o BIM permite visualizar com exatidão os aspectos físicos e funcionais de cada projeto. Segundo Bárbara, isso resulta em diversos benefícios, como redução de desperdícios, otimização de recursos e identificação de problemas antes mesmo do início das obras. "Com essa abordagem, minimizamos os custos inesperados e asseguramos maior precisão no planejamento", destaca.

Outro diferencial está na otimização da colaboração entre as equipes. A integração entre arquitetura, engenharia e execução, potencializada pelo acesso simultâneo a informações atualizadas, reduz retrabalhos e aumenta a eficiência geral. "Com essa sinergia, nossos prazos são cumpridos com mais rigor, e a qualidade final é significativamente elevada", afirma a arquiteta.

A adoção do BIM, segundo a coordenadora, reforça a missão da Somattos de entregar empreendimentos funcionais, respeitando os prazos e conectando os diversos componentes de um projeto de forma integrada. "Estamos sempre em busca de soluções que representem inovação e eficiência, consolidando nosso compromisso com a excelência", conclui Bárbara.

Website: https://somattos.com.br/sobre