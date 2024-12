Com 94 anos de atuação, a Nansen dá um passo estratégico em seu plano de crescimento com o anúncio da instalação de fábrica de transformadores de energia em Minas Gerais, cujos investimentos são da ordem de R$ 265 milhões. Com a nova investida, serão gerados cerca de 400 postos de trabalhos diretos e indiretos. O projeto é fruto de parceria entre a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio de edital, no qual a empresa foi a vencedora.

De acordo com o diretor da Nansen, Ciro Lima, a empresa ainda não definiu a cidade onde a fábrica será implantada. Ele afirma que o objetivo é se preparar para atender o mercado de distribuição de energia por meio da fabricação de transformadores de alta eficiência e tecnologia avançada.

"O projeto está em linha com o plano de expansão de negócios da Nansen no mercado de distribuição do Brasil e América Latina, trazendo investimento e geração de empregos para Minas, estado onde a história da Nansen se iniciou em 1930. É um orgulho para todo o time da Nansen fazer parte dessa evolução e conquista", destaca.

Os novos transformadores atenderão às necessidades do setor com especificações técnicas robustas: modelos de 15kV, 24,2kV e 36kV, com potências que variam de 10kVA a 300kVA. Esses equipamentos foram projetados para entregar desempenho superior e atender às mais exigentes demandas de distribuição de energia no Brasil e na América Latina.

"Para se diferenciar, a empresa implementará a automação em seus processos com o objetivo de garantir maior precisão, eficiência e qualidade dos produtos, além de redução de custos operacionais", ressalta Lima.

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento

A Nansen vai inaugurar um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que será responsável por projetar novas abordagens para o setor elétrico, explorar tendências globais e aplicar conhecimentos que resultem em produtos e processos mais sustentáveis e competitivos.

"O novo espaço, dedicado ao avanço tecnológico no setor elétrico, será um polo de criatividade e avanço científico, focado em desenvolver soluções que atendam às crescentes demandas do mercado e promovam a eficiência energética", afirma o diretor.

Website: https://nansen.com.br/sobre-nos/