O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu (SindHotéis) está otimista com o final de 2024. Segundo uma estimativa compartilhada pela Agência Estadual de Notícias (AEN), a cidade, localizada na região Oeste do Estado do Paraná, tem expectativa de ocupação superior a 90% na rede hoteleira.

De acordo com a projeção, dezembro e janeiro tendem a ser meses de alta demanda turística. Foz conta com 30 mil leitos, de 150 hotéis, sendo nove cinco estrelas. O comércio municipal espera vendas 10% maiores em relação a 2023, seguindo os bons índices registrados ao longo do ano, que não teve “baixa temporada”.

“Foz do Iguaçu é um destino conhecida pelo público e muitas famílias se programam para passar o final de ano na cidade, tendo em vista a grande quantidade de atrativos turísticos que a cidade possui”, afirma Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel e vice-presidente do grupo Visit Iguassu.

Mendes frisa que, além das Cataratas do Iguaçu, que são o principal atrativo turístico, a cidade oferece uma variedade de opções para todos os gostos, como a possibilidade de fazer compras no Paraguai para adquirir presentes e aproveitar as ofertas da região.

Para Mendes, Foz pode ser considerada um dos maiores destinos turísticos do Brasil para celebrar o final do ano: “Hoje, a maioria das cidades turísticas no país cobram tarifas elevadas nesse período e Foz do Iguaçu pode se destacar em relação ao custo-benefício para as férias de final de ano”.

Segundo o vice-presidente do grupo Visit Iguassu, o Natal é um período no qual é possível encontrar diárias com valores acessíveis. Já o Réveillon, embora apresente tarifas um pouco mais altas em comparação com os destinos de praia mais buscados do Brasil, ainda oferece uma diferença significativa de valores.

Para quem escolher esse destino para as comemorações de fim de não, o sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel lista as principais festas de Reveillon em Foz do Iguaçu a seguir:

Quinta das Marias



O evento oferece entretenimento e experiência gastronômica, com opções como dadinho de tapioca, brusquetas de Parma, niguiri de salmão maçaricado, risoto de funghi, paella valenciana e estação de doces com brigadeiros gourmet e mini donuts.

O evento inclui open bar e drinks exclusivos, ceia de ano novo, show pirotécnico, banda ao vivo, espaço kids e estacionamento gratuito.

Sorelle



A festa terá ceia de réveillon com diversidade de sabores, com petiscos como maionese alemã, tábuas de queijos e frios variados.

O local oferece pratos como paella valenciana, medalhão de filé mignon ao molho, e massas frescas como fettuccine e lasanha. Entre as sobremesas e bebidas, estão sorvete, cascata de frutas, pavlova e trufas de chocolate.

Kattamaran



A festa acontece a bordo do barco Kattamaran II, com seis horas de duração, começando com um passeio pelos rios Iguaçu e Paraná, passando pelo Marco das Três Fronteiras e pelas Pontes da Fraternidade, Integração e Amizade.

A festa a bordo terá quatro horas de música ao vivo, open bar e ceia com espumante para o brinde à meia-noite, drinks e mesa de frutas e doces.



Rede hoteleira se prepara para receber turistas no réveillon

Mendes conta que a rede hoteleira de Foz do Iguaçu vem se preparando para receber a alta demanda de hóspedes entre dezembro e janeiro. A título de exemplo, ele reporta que o Hotel Del Rey Quality está com todos os preparativos e já preparou a equipe para recepcionar os visitantes, uma vez que a demanda do período tende a ser maior.

“Entre os planos do hotel para o período, preparamos uma ação para o café da manhã e disponibilizamos toda a área de lazer, incluindo bar, piscina e hidromassagem pensando no bem-estar dos visitantes após um dia de lazer nos passeios turísticos”, explica.

Mendes informa que, entre a infraestrutura disponível no Hotel Del Rey Quality, está a piscina aquecida no terraço com vista panorâmica da cidade. “Oferecemos transfer gratuito do aeroporto com objetivo de facilitar a chegada ao hotel e café da manhã das 03h às 10h, a fim de atender a quem precisa sair cedo. Além disso, oferecemos transfer gratuito para os cassinos no Paraguai todos os dias”, detalha.

“Em Foz do Iguaçu, o visitante encontra diversas opções para celebrar o Réveillon 2025, com ceias elaboradas e festas a bordo. Para a sua mala, lembre-se de incluir roupas leves e elegantes para as festas, e um bom protetor solar”, conclui.



