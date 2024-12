São Paulo vive bom momento em relação ao turismo no país

São Paulo pode ser um destino tanto para quem busca uma viagem de final de semana quanto para aqueles que desejam curtir a capital por vários dias, principalmente durante as festas de fim de ano. Para se ter uma ideia, segundo projeção da Prefeitura da cidade de São Paulo, por meio da SPTuris, o número de passageiros nos três principais aeroportos,— Guarulhos, Congonhas e Viracopos — deve ultrapassar, pela primeira vez na história, os 78 milhões, representando um aumento de 3% em relação ao ano anterior.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Jaraguá São Paulo, esses números são vistos com muito entusiasmo e otimismo. "Para uma cidade tão dinâmica e multifacetada, esses resultados não são apenas dados frios, eles refletem a capacidade da capital de se reinventar e continuar atraindo pessoas de todo o mundo. São Paulo sempre teve um enorme potencial turístico, e fico feliz em ver que isso está sendo traduzido em números concretos", destaca.

Ainda na visão do diretor, a crescente presença de turistas estrangeiros comprova a atratividade cultural e histórica da capital e reforça a relevância do setor para a economia local. "Acredito que esses índices destacam uma percepção crescente de que São Paulo vai muito além do turismo de negócios, com atrações culturais, gastronômicas e de entretenimento. Para mim, isso reforça a importância de continuar investindo nesse tipo de infraestrutura e na promoção da cidade como um destino completo".

Manter o nível de satisfação dos turistas, evitar a saturação de pontos turísticos e melhorar a acessibilidade da cidade são questões que precisam estar no centro das discussões, de acordo com Aly. “Afinal, para que esses resultados sejam sustentáveis, é preciso planejamento estratégico e visão de longo prazo", complementa.

Oportunidades no setor hoteleiro

Ainda segundo o Observatório de Turismo e Eventos, da SPTuris, em outubro a taxa média de ocupação dos hotéis ficou em 71,25%. O resultado é 3,86 pontos percentuais maior que o mesmo mês do ano passado (67,39%). Indo na mesma direção, um levantamento feito pelo site Decolar, publicado pelo Ministério do Turismo, coloca a capital paulista como um dos destinos mais procurados para o segundo semestre de 2024.

Conforme explica o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, o setor hoteleiro precisa adotar uma postura proativa e estratégica para lidar com essa alta demanda. “Isso significa investir em treinamentos constantes para as equipes, garantindo que o atendimento continue sendo personalizado, mesmo com a casa cheia. Afinal, não adianta atrair visitantes se a experiência deles não for boa”, avalia.

Outro ponto crucial para Aly é a diversificação dos serviços. "Oferecer pacotes adaptados aos diferentes perfis de hóspedes – como famílias, viajantes de negócios ou turistas internacionais – pode ser um grande diferencial. Além disso, vejo a tecnologia como uma aliada essencial para agilizar processos como check-ins e reservas, reduzindo filas e otimizando o tempo de todos".

"Vale ressaltar a importância da colaboração entre os hotéis e o poder público. Melhorar o entorno das hospedagens e facilitar o transporte dentro da cidade são ações que também refletem na experiência do visitante. Em resumo, acredito que a qualidade no setor hoteleiro exige um esforço conjunto de adaptação, inovação e visão integrada", reitera.



Cenário favorável para 2025

Com alguns feriados prolongados no próximo ano, é esperado que os setores que dependem do fluxo turístico se beneficiem consideravelmente dessas folgas estendidas, gerando um impacto positivo na economia.

Na visão de Ricardo Aly, com números expressivos como esses de 2024, sua expectativa é que 2025 continue no mesmo ritmo ou até que supere esse ano. “Acredito que a experiência acumulada neste ano vai preparar o setor para atender uma demanda ainda maior, especialmente com a manutenção e ampliação de grandes eventos na cidade”, pontua.

Contudo, o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis avalia que o setor hoteleiro precisará estar ainda mais atento à personalização do atendimento, pois à medida que o público cresce, aumentam também as expectativas em relação à experiência oferecida. Por isso, investir em inovação e qualidade será fundamental para atender a um público cada vez mais exigente e diversificado.

“Além disso, espero que 2025 traga novos desafios, como a expansão de parcerias público-privadas para melhorar a infraestrutura turística da cidade. São Paulo tem tudo para continuar surpreendendo, mas será necessário unir esforços para garantir que o crescimento seja sustentável e beneficie tanto os turistas quanto os moradores”, recomenda o profissional.

Nacional Inn Jaraguá São Paulo

Com mais de 70 anos de existência, o hotel Nacional Inn Jaraguá São Paulo foi inaugurado para o IV Centenário da cidade de São Paulo. Localizado na Rua Martins Fontes, no coração do centro histórico, a unidade oferece uma localização estratégica para quem deseja explorar as atrações culturais e históricas da cidade. A poucos passos de distância está o Teatro Municipal, a Biblioteca Mário de Andrade, o Edifício Copan, além de diversas opções de restaurantes, bares e lojas no centro paulistano.



Com 415 apartamentos distribuídos em 28 pavimentos, o hotel oferece nove categorias diferentes de acomodações. Para eventos, o Hotel Nacional Inn Jaraguá dispõe de uma infraestrutura com 25 espaços capazes de acomodar mais de 1.500 pessoas, indicados para reuniões corporativas, conferências, casamentos e outras celebrações.





