Macke Consultoria movimenta R$ 2 bilhões em 2024

Em 2024, a Macke Consultoria movimentou aproximadamente R$ 2 bilhões em captação de recursos e incentivos fiscais destinados para inovação no Brasil. Os financiamentos foram obtidos junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além da Lei do Bem, representando um recorde na história da empresa.

A Macke Consultoria é especializada na estruturação e captação de recursos para o desenvolvimento tecnológico. A empresa desenvolve operações diretas com o BNDES e Finep, instituições públicas que oferecem linhas de financiamento e subvenções para o progresso tecnológico. O BNDES apoia projetos de empresas de diferentes portes, fornecendo crédito para expansão, modernização e inovação. Já a Finep foca no fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação por meio de financiamentos, apoio a startups e grandes empresas.

Segundo André Maieski, sócio da Macke Consultoria, os financiamentos oferecidos por essas instituições incluem baixas taxas de juros e prazos de pagamento flexíveis, que podem se estender por vários anos, dependendo da natureza e do porte do projeto. Essas condições tornam os programas de financiamento uma alternativa estratégica para empresas que desejam inovar sem comprometer sua saúde financeira.

Além disso, a Macke também assessora empresas na utilização dos benefícios fiscais previstos pela Lei do Bem. Essa legislação permite que empresas invistam em pesquisa e desenvolvimento com deduções de impostos, promovendo inovação em setores como tecnologia, agronegócio e indústria. A consultoria ajuda a identificar projetos elegíveis e a preparar a documentação necessária para obter esses incentivos.

Angelita Nepel, nova sócia da Macke Consultoria, avalia com otimismo o impacto dos mecanismos de financiamento e incentivos fiscais à inovação no estímulo ao investimento empresarial em tecnologia. “Já observamos uma evolução na retenção de capital intelectual estratégico, como mestres e doutores, desde que as políticas de neoindustrialização ganharam força nos últimos dois anos”, destacou.

A consultoria é localizada em Curitiba e atende empresas de todo o Brasil. Com 15 anos de experiência no mercado, este ano ela estruturou projetos para empresas de diferentes setores. Os projetos aprovados incluem soluções para eficiência energética e inovação em processos industriais. Rosana Nishi, sócia da Macke Consultoria, afirma: “Desenvolvemos projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) voltados para novos veículos e implementamos iniciativas estratégicas alinhadas à Nova Indústria Brasil. Foi um ano extraordinário para nós”, destaca.

Brendo Ribas, sócio da Macke Consultoria, destaca que os recursos captados foram alocados em projetos de alto impacto voltados ao desenvolvimento tecnológico e à sustentabilidade, com foco na maximização do ROI e na otimização da estrutura de capital das empresas. “Essa captação reforça a eficiência na aplicação de recursos financeiros em iniciativas estratégicas, resultando no fortalecimento do ecossistema de inovação e na geração de valor econômico e competitividade no mercado”, afirmou.

Maieksi complementa que o crescimento nas captações reflete o ambiente favorável criado por políticas públicas de incentivo à inovação e pelos programas de financiamento voltados ao desenvolvimento tecnológico. “A atuação de consultorias especializadas como a Macke é vista como um elo para que empresas transformem suas ideias em soluções concretas e competitivas”, conclui.

Website: https://mackeconsultoria.com.br/