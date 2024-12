Atrações natalinas impulsionam o turismo em Curitiba

Uma das épocas mais esperadas do ano chegou, e Curitiba se transformou em um verdadeiro cenário natalino. Com mais de 180 atrações e apresentações artísticas disponibilizadas gratuitamente, a cidade, repleta de enfeites e decorações, convida moradores e visitantes a vivenciarem a magia do natal.

Segundo a Agência Estadual de Notícias do Paraná, a maior programação gratuita do Brasil, “Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2024”, tem como expectativa atrair e superar a marca de 300 mil turistas, que irão prestigiar as festividades até 23 de dezembro, enquanto as decorações podem ser apreciadas até 6 de janeiro de 2025.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, os números apresentados reforçam a relevância turística da cidade durante o natal, “é impressionante como a cidade consegue se destacar nacionalmente, especialmente em um período tão concorrido com outros destinos igualmente atrativos”.

Crescimento turístico em Curitiba

Em comparação com os anos anteriores, a prefeitura de Curitiba informa que o público do evento cresceu 566,7% desde a primeira edição, saindo de 300 mil pessoas em 2017 para 2 milhões em 2023. Neste último ano, 311 mil eram turistas dentre o total de público. Com isso, para o final deste ano e para o início de 2025, a meta é ultrapassar essa quantidade.

“Curitiba oferece espetáculos e decorações que encantam a todos, impulsionando também o turismo em outras épocas do ano ao revelar um lado da cidade que vai além das festividades. Isso abre portas para novas visitas no futuro, fortalecendo o setor a longo prazo e beneficiando o turismo local”, comenta Aly.

Natal gratuito como fator de acessibilidade cultural

A gratuidade do evento tem grande relevância no aumento da quantidade de pessoas visitantes, na opinião de Ricardo “o destino torna-se mais acessível e inclusivo, permitindo que pessoas de diferentes classes sociais desfrutem da magia do natal”.

“Eventos desse tipo fortalecem a imagem de Curitiba como uma cidade acolhedora e culturalmente rica. Não é só o espetáculo em si que atrai, mas também a experiência de caminhar pelas ruas iluminadas, sentir o clima festivo e participar de algo grandioso sem precisar gastar muito. Afinal, compartilhar momentos e criar memórias inesquecíveis é a essência do natal”, complementa.

Impacto na economia curitibana

Ainda conforme a Prefeitura de Curitiba, o turismo nesta época do ano é responsável pela movimentação de mais de R$ 100 milhões na economia da cidade, por meio de gastos com hospedagens, alimentação, entre outros.

Para exemplificar esse processo na prática, Ricardo explica que o comércio local ganha um grande fôlego com o aumento das vendas de produtos típicos de natal, artesanato e lembranças, resultando em um ciclo que beneficia desde grandes lojas até pequenos empreendedores. “No setor gastronômico, não é diferente, a demanda dispara, o que é ótimo para restaurantes, bares e até food trucks”, pontua.

Além disso, ele enfatiza que “é impossível ignorar o impacto positivo na geração de empregos. Desde contratações temporárias para o comércio e eventos, até vagas extras no setor hoteleiro e de transporte. A movimentação do natal cria oportunidades para a economia local e essa é uma das maiores contribuições dos eventos”.

Oportunidades para o setor de hotelaria

Dentre os setores em contínua ascensão no Brasil, destaca-se a hotelaria. Conforme divulgado pela CNN, são previstos inúmeros investimentos na ordem de R$ 8,4 bilhões até 2028, um crescimento de 26,9% em relação a 2023. Nesse sentido, as festividades natalinas de Curitiba torna-se uma oportunidade para alavancar esses números.

“Com planejamento antecipado, investimentos em infraestrutura e serviços, treinamento de equipes, aplicação de promoções e descontos, e parceria com restaurantes e atrações turísticas, são fundamentais para aproveitar essa expressiva demanda de visitantes na cidade”, informa o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis.

Para explorar essas movimentações, é preciso que as necessidades dos turistas sejam valorizadas. Aly comenta que “a oferta por serviços personalizados, opções que valorizem a tradição natalina da cidade e um hotel que facilita o acesso a essas atrações podem fazer toda a diferença na escolha dos visitantes”.





