Inteligência Artificial pode ser aliada ao Compliance

Com a expansão das ferramentas digitais, a inteligência artificial (IA) tem ganhado crescente relevância nas operações de diversos setores, incluindo a fiscalização de regras para garantir a conformidade corporativa. De acordo com pesquisas da área de Operações Fiscais e Financeiras (TFO) da EY, a IA generativa pode ser utilizada para aprimorar os serviços fiscais e financeiros. O levantamento revela que 87% dos diretores financeiros (CFOs) e líderes fiscais acreditam que a IA impulsionará maior eficiência e eficácia. Contudo, 75% afirmam que ainda estão nos estágios iniciais de implementação da tecnologia.

Segundo um relatório elaborado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), o Brasil está entre os três países que lideram o uso de inteligência artificial na América Latina, ao lado do Chile e do Uruguai. Nesse cenário tecnológico, o estudo aponta que a IA pode impulsionar a inovação e oferecer soluções para grandes desafios nas áreas de saúde, educação e meio ambiente, além de otimizar processos administrativos governamentais.

Esses três países pioneiros em IA não apenas avançaram na implementação de tecnologias baseadas na inteligência artificial, mas também têm direcionado suas estratégias. Além disso, contam com ambientes favoráveis que promovem a pesquisa, o desenvolvimento e a adoção de tecnologias, impulsionando a inovação e a aplicação prática da IA.

Dentro de ambientes corporativos, a inteligência artificial (IA) pode ser aplicada tanto para interagir diretamente com clientes e colaboradores, registrando interações, quanto em segundo plano, para monitorar atividades internas e apoiar processos de compliance. A tuvis, empresa israelense especializada em cibersegurança e conformidade para aplicativos de mensagens, integra soluções tecnológicas em plataformas de comunicação para viabilizar o registro instantâneo de todas as interações nos canais de mensageria. Esse recurso tem como objetivo otimizar os processos de fiscalização corporativa e garantir a conformidade no controle sobre atendimentos comerciais e contatos profissionais.

A presidente e cofundadora da tuvis, Deborah Palacios Wanzo, destacou: “Dentro de corporações, o compliance combinado à tecnologia é essencial para identificar riscos e oportunidades de crescimento”. Deborah ressalta que a aplicação da IA no campo do compliance, quando implementada com segurança, pode oferecer benefícios significativos à corporação, como maior eficiência operacional e agilidade nas auditorias internas.

“Quando integrada com seriedade, a inteligência artificial se torna uma aliada enriquecedora para equipes de tecnologia e líderes corporativos. Entretanto, essa ferramenta precisa estar diretamente alinhada às boas práticas e à cultura organizacional. Com esses elementos fundamentais, as empresas podem operar com mais tranquilidade e ter maior controle sobre os dados sensíveis presentes na organização”, diz Deborah.

“Aqui na Tuvis, sabemos a importância da IA e a utilizamos para analisar interações, o que nos possibilita oferecer insights para melhorar a tomada de decisões nos negócios, na segurança e na conformidade das empresas”, conclui Deborah.

