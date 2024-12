Atualizações regulatórias impactam a cadeia de suprimentos de saúde

O setor de saúde enfrenta desafios constantes relacionados às atualizações regulatórias que impactam a logística de importação e exportação de insumos e medicamentos. Empresas especializadas, como a Unia, atuam visando minimizar riscos e atender às demandas específicas de um mercado altamente regulado.

De acordo com Alexandre Alencar, CFO e sócio-diretor da Unia, o compromisso do serviço é “garantir a conformidade regulatória, a rastreabilidade e a agilidade em todas as etapas da operação logística”. Ele enfatiza que a logística integrada é um fator essencial para o transporte eficiente e seguro de produtos farmacêuticos e insumos médicos.

A Unia oferece soluções que incluem visibilidade aduaneira e monitoramento em tempo real das cargas, com o intuito de reduzir riscos e aumentar a eficiência nas operações logísticas. Alencar ressalta que a conformidade com as exigências de órgãos reguladores é uma prioridade, especialmente em um setor que exige altos padrões de segurança e precisão.

Outro aspecto destacado por Alencar é o acompanhamento das atualizações regulatórias, que frequentemente exigem adaptações nas práticas logísticas. “Essas mudanças impactam diretamente a cadeia de suprimentos e demandam soluções personalizadas que estejam alinhadas às necessidades do setor”, explica.

Fundada em 1998, a Unia atua como parceira de empresas na indústria farmacêutica, oferecendo serviços que vão desde a gestão de processos aduaneiros até o transporte internacional de cargas sensíveis. A empresa busca atender às exigências específicas do mercado de saúde, para que os produtos cheguem ao destino final com segurança e dentro das normas vigentes.

A atuação integrada e focada na conformidade regulatória é apontada como um diferencial para empresas que operam em um ambiente dinâmico e sujeito a constantes mudanças, como o setor de saúde.

Website: https://uniabr.com/fale-conosco/