Exposições temáticas podem oferecer experiências imersivas em shoppings

As exposições temáticas podem ser utilizadas como uma estratégia para atrair visitantes em shoppings de todo o Brasil, oferecendo experiências imersivas e interativas para pessoas de todas as idades. Elas criam ambientes que combinam educação e diversão, buscando proporcionar uma experiência exclusiva ao público.

Os visitantes têm a chance de explorar vários mundos, como o dos dinossauros, da vida marinha ou de épocas pré-históricas, muitas vezes por meio de réplicas em tamanho real, cenários instagramáveis e atrações interativas para todas as idades.

Empresas como a King Eventos apostam nesse mercado com projetos que aliam entretenimento, cultura e aprendizado. Entre as principais atrações está a exposição sobre dinossauros, que conta com réplicas em tamanho real de espécies como Tyrannosaurus Rex, Velociraptor e Triceratopo.

Outra exposição é a "Gigantes da Era do Gelo", que recria, em tamanho real, animais pré-históricos que habitaram a Terra durante o último período glacial. Mamutes, tigres-dentes-de-sabre e outros gigantes conectam os visitantes a um passado remoto.

A exposição "Sharks" apresenta réplicas de tubarões em tamanho real, com modelos mecatrônicos e estáticos de espécies como o tubarão-branco, tubarão-da-groenlândia, tubarão-martelo, tubarão-mako, tubarão-tigre e tubarão-baleia. Além disso, a mostra oferece uma coleção de mandíbulas, cenários instagramáveis e atrações pagas como o Trem das Profundezas Nautilus e o Carrossel Família Marinha, tendo como um dos objetivos oferecer diversão e aprendizado em um só lugar.

Para complementar a experiência, a King Eventos inaugurou a loja temática T-Rex Shop, em Ribeirão Preto, que disponibiliza uma variedade de produtos inspirados nos dinossauros, incluindo bichos de pelúcia, miniaturas detalhadas e itens colecionáveis, ampliando o engajamento dos visitantes com o tema.

