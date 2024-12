RH se reinventa e redefine estratégias para 2025

O setor de Recursos Humanos vive um momento de mudanças impulsionadas por fatores como avanços tecnológicos, novas demandas dos profissionais e desafios econômicos. A adaptação a essas tendências tem sido crucial para organizações que buscam atrair e reter talentos em um mercado cada vez mais competitivo.

Um dos movimentos destacados é a integração da inteligência artificial e da automação nas práticas de RH. Ferramentas baseadas em IA estão sendo usadas para análise de dados e previsões de comportamento dos colaboradores.

"A tecnologia não substitui a atuação humana no RH, mas amplia a capacidade de análise e torna os processos mais objetivos. O foco agora é encontrar o equilíbrio entre o uso dessas ferramentas e a humanização da gestão", explica Polyana Macedo, Gerente Executiva de RPO no ManpowerGroup Brasil.

Além da tecnologia, o reskilling — ou requalificação profissional — é uma prioridade. Com a rápida obsolescência de algumas habilidades, as empresas têm investido na capacitação dos colaboradores para funções que estão surgindo ou se transformando. Isso também está diretamente ligado às estratégias de retenção, já que oferecer desenvolvimento profissional é um dos fatores mais valorizados pelos colaboradores.

Outro ponto em destaque é a flexibilização dos modelos de trabalho. A adoção do home office durante a pandemia evoluiu para modelos híbridos ou totalmente remotos, atendendo à demanda por maior flexibilidade e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. "As organizações que conseguem oferecer flexibilidade estão um passo à frente. No entanto, é preciso estabelecer políticas claras e garantir que a cultura corporativa se mantenha forte mesmo com equipes descentralizadas", complementa Polyana.

A personalização das políticas de remuneração e benefícios também vem ganhando espaço. Diferentes gerações de colaboradores têm expectativas e necessidades distintas, o que levou as empresas a adaptar seus pacotes de benefícios para atender a esses perfis variados. Incentivos que vão além do tradicional, como programas de saúde mental ou dias de folga adicionais, estão sendo incorporados como estratégias para aumentar a satisfação e o engajamento.

O alinhamento com práticas de ESG (ambiental, social e governança) é outra tendência que molda o RH. “As empresas têm buscado implementar ações concretas para promover a diversidade, a inclusão e a sustentabilidade em seus processos, indo além do discurso. Essa abordagem tem atraído tanto talentos quanto investidores”, comenta a gerente.

Por fim, o papel do líder também está se transformando. Modelos de liderança descentralizada, onde as decisões são compartilhadas entre as equipes, têm sido vistos como formas eficazes de promover a inovação e a adaptabilidade em tempos de mudanças rápidas.

"Mais do que nunca, o RH precisa ser estratégico e atuar como parceiro do negócio. Estamos em um ponto de inflexão, onde as organizações precisam equilibrar resultados com bem-estar dos colaboradores e impacto positivo na sociedade", explica Polyana Macedo.

Essas mudanças indicam que o RH de 2025 será mais dinâmico, tecnológico e alinhado às expectativas de um mercado que valoriza a inovação e a responsabilidade social. “As empresas que conseguirem acompanhar essas transformações terão melhores chances de se destacar em um cenário competitivo e em constante evolução”, finaliza a especialista.

