A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje o lançamento de sua mais recente série de IPs de Unidade de Processamento Gráfico (GPU) de arquitetura Vitality, projetada para oferecer computação de alto desempenho em uma ampla variedade de aplicações, incluindo jogos em nuvem, PC com IA e placas gráficas discretas e integradas.

A nova geração da arquitetura Vitality GPU da VeriSilicon oferece avanços excepcionais em desempenho computacional com escalabilidade. Ela incorpora recursos avançados, como um acelerador de IA Tensor Core configurável e um cache de nível 3 (L3) de 32 MB a 64 MB, oferecendo um poder de processamento poderoso e uma eficiência energética superior. Além disso, a arquitetura Vitality suporta até 128 canais de jogos em nuvem por núcleo, atendendo às necessidades de alta simultaneidade e alta qualidade de imagem de entretenimento baseado em nuvem, ao mesmo tempo em que permite jogos e aplicativos de desktop em grande escala em sistemas Windows. Com suporte robusto para APIs do Microsoft DirectX 12 e bibliotecas de aceleração de IA, essa arquitetura é ideal para uma ampla variedade de aplicativos de desempenho intenso e cargas de trabalho de computação complexas.

Com mais de 20 anos de desenvolvimento, o IP de GPU da VeriSilicon tem um histórico comprovado em diversos segmentos, de unidades de microcontroladores (MCUs) de IoT de baixo consumo a processadores de alto desempenho para aplicações automotivas e de computação. Até o momento, mais de 2 bilhões de chips com o IP de GPU da VeriSilicon foram enviados globalmente.

“A demanda por computação paralela tem aumentado de forma constante na última década, com um crescimento dramático impulsionado pela ascensão da computação em IA. As GPUs tornaram-se processadores essenciais nesta nova era, expandindo seu papel além das aplicações tradicionais, como jogos”, disse Weijin Dai, diretor de estratégia, vice-presidente executivo e gerente geral da Divisão de IP da VeriSilicon. “A GPU com arquitetura Vitality representa a próxima geração de GPUs de alto desempenho e eficiência energética. Com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de GPUs em diversos segmentos de mercado, a arquitetura Vitality foi projetada para suportar as APIs de GPU mais avançadas. Sua escalabilidade permite uma ampla implementação em áreas como sistemas automotivos e dispositivos móveis de computação. Estamos entusiasmados em colaborar com clientes líderes para integrar essa tecnologia inovadora em seus produtos, atendendoàcrescente demanda por GPUs e soluções avançadas de computação”.

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores. Para mais informação, acesse: www.verisilicon.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241217963951/pt/

Assessoria de Imprensa: press@verisilicon.com