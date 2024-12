A Fujitsu General do Brasil, subsidiária da multinacional japonesa de climatização, celebra 44 anos de atuação no mercado brasileiro com uma importante novidade: o lançamento de seu e-commerce em setembro. A plataforma oferece acesso direto aos produtos da marca global Fujitsu Airstage, reforçando o compromisso da empresa com a inovação e a qualidade.

Entre os destaques do e-commerce está a calculadora de BTUs, uma ferramenta desenvolvida para ajudar os consumidores a identificarem o modelo de ar-condicionado mais adequado às suas necessidades. A solução considera fatores como tamanho do ambiente, incidência de luz solar, número de ocupantes e outras variáveis que influenciam o desempenho e a eficiência energética do equipamento.

“A escolha do ar-condicionado ideal pode ser desafiadora para muitos consumidores. A ferramenta oferece soluções que facilitam a decisão de compra, a eficiência e o conforto aos clientes”, afirma Raimundo Ribeiro, diretor comercial e técnico da Fujitsu General do Brasil.

Além de orientar na escolha do equipamento, a ferramenta reduz o risco de problemas futuros, como consumo excessivo de energia ou baixa performance. “Nosso objetivo é tornar o processo de compra mais transparente e assertivo, garantindo que nossos clientes façam uma escolha segura, seja para residências ou ambientes corporativos”, destaca Natalia Harumi, responsável pela criação do e-commerce da empresa.

A calculadora de BTUs está disponível gratuitamente no e-commerce da Fujitsu General do Brasil, reafirmando o compromisso da marca com conveniência e tecnologia. “A escolha da capacidade correta do equipamento é fundamental para evitar problemas como subdimensionamento ou superdimensionamento. Um equipamento subdimensionado não apenas consome mais energia, mas também pode ter sua vida útil reduzida devido ao desgaste precoce. Por outro lado, um equipamento superdimensionado pode deixar o ambiente desconfortável e consumindo mais energia. Para garantir um desempenho eficiente, é essencial fornecer informações precisas e próximas da realidade”, finaliza Natalia.

Para descobrir o modelo ideal de ar-condicionado, basta acessar o e-commerce da empresa.





Website: https://loja.br.fujitsu-general.com/