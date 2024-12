Woman with healthy digestive system on light blue background, closeup. Illustration of gastrointestinal tract

De origem grega, o termo ‘probiótico’ significa ‘para a vida’ e tem sido empregado das mais diversas maneiras ao longo das últimas décadas. Os alimentos probióticos são reconhecidamente benéficos para a saúde intestinal. Ao longo das últimas décadas, milhares de estudos desenvolvidos em vários centros de pesquisas ao redor do mundo têm demonstrado que os microrganismos probióticos podem auxiliar na colonização temporária do intestino e, com isso, beneficiar o estado geral de saúde do organismo. Os cientistas também investigam se os probióticos podem auxiliar no tratamento de câncer, depressão, ansiedade, diabetes, síndrome do intestino irritável (SII) e muitas outras condições.

Em 2001, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceram que probióticos são ‘microrganismos vivos que conferem benefícios à saúde do hospedeiro quando administrados em quantidades adequadas’. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define probiótico como ‘microrganismo vivo que, quando administrado em quantidades adequadas, confere um benefício à saúde do indivíduo’ (RDC 241/2018).

Um dos microrganismos probióticos mais estudados no mundo é o Lactobacillus casei Shirota (LcS), descoberto pelo médico sanitarista e pesquisador Minoru Shirota em 1930. Cinco anos depois, o cientista desenvolveu o primeiro leite fermentado com microrganismos vivos da história – que chega aos 90 anos em 2025 sendo comercializado em mais de 40 países e regiões ao redor do mundo, e consumido por mais de 40 milhões de pessoas todos os dias.

A Yakult está presente no Brasil desde 1968 e, em 2001, o Leite Fermentado Yakult foi o primeiro alimento com microrganismo probiótico a ser reconhecido pela ANVISA como ‘alimento com alegações de propriedades funcionais’. Em agosto de 2023, o órgão regulador brasileiro voltou a confirmar a alegação de propriedade funcional do probiótico e autorizou a informar no rótulo das embalagens (pack) das três versões de leites fermentados – Yakult tradicional (vermelho), Yakult 40 (verde) e Yakult 40 light (azul) –, que ‘o leite fermentado contendo Lactobacillus casei Shirota pode contribuir com a saúde do trato gastrointestinal’.

Os pesquisadores têm demonstrado, por exemplo, que o consumo de alimentos com probióticos, como os leites fermentados, resulta em efeitos benéficos sobre a população de microrganismos presentes no ambiente intestinal. Entre os benefícios dos probióticos, avaliados cientificamente, estão estimular a eliminação das substâncias tóxicas e a melhor absorção de nutrientes, e regularizar a saúde intestinal, melhorando os estados de constipação ou diarreia.

Campanha

Em dezembro e janeiro, é muito comum que as pessoas consumam alimentos e bebidas em exagero – devido às festas de confraternização, encontros familiares e férias –, o que pode colocar a saúde intestinal em risco de entrar em disbiose. Esse desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins naturalmente presentes no ambiente intestinal pode levar a alguns sintomas como flatulência, desconforto intestinal, constipação ou diarreia.

Para auxiliar no equilíbrio da microbiota intestinal e evitar desconfortos indesejáveis, o ideal é consumir o probiótico Lactobacillus casei Shirota diariamente. Pensando nisso, a multinacional preparou uma promoção exclusiva para o Yakult 40 light. O consumidor que adquirir 18 unidades do produto ganhará um Sofyl sabor baunilha e uma sacola de TNT. A promoção é válida de 23 a 28 de dezembro e é exclusiva para o atendimento domiciliar.

O Yakult 40 light foi lançado no Brasil em 2016 como uma alternativa para consumidores que levam uma vida moderna e se preocupam com o menor consumo de calorias. O produto tem 30 calorias por frasco de 80g. “A Yakult Brasil investiu em alta tecnologia para manter 40 bilhões do microrganismo probiótico L. casei Shirota vivos e ativos no Yakult 40 light”, relata o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto. ?

Para viabilizar o Lcs em um leite fermentado com redução de calorias, a empresa desenvolveu intensas pesquisas no Instituto Central Yakult, em Tóquio, com o que há de mais moderno em biotecnologia. O açúcar da formulação original foi substituído pela sucralose – um adoçante aprovado pelos mais rigorosos órgãos de controle do Brasil e do mundo, que não provoca cáries e não interfere nos níveis de glicemia ou na secreção de insulina.

Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 56 anos em 2024. Para outras informações, basta acessar o site www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

