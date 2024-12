Terceiro setor se consolida como pilar econômico e social no Brasil

De acordo com o estudo "A importância do Terceiro Setor para o PIB no Brasil e em suas Regiões", publicado em 2023 e financiado pelas instituições Instituto ACP, Instituto Phi, Fundação José Luiz Egydio Setúbal, Movimento Bem Maior, Sitawi Finanças do Bem e Tereza Bracher, que teve o objetivo de mensurar a relevância socioeconômica do terceiro setor para a realidade brasileira, as atividades do terceiro setor contribuem para 4,27% do valor adicionado (PIB) brasileiro. O montante equivale a mais de R$ 220 bilhões, sendo o setor responsável, também, pela geração de 4,7 milhões de empregos.

Ainda segundo a pesquisa, para fins de comparação, e utilizando a mesma metodologia, em termos de contribuição para o Produto Interno Bruto (PIB), o terceiro setor se situa entre os setores de Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus (1,73%) e Agricultura (4,57%).

Esses números demonstram como investir no terceiro setor é fundamental para promover mudanças sociais duradouras e impactar positivamente as comunidades. Um exemplo é a Fundação Salvador Arena (FSA), que em dezembro completa 60 anos de atuação.

Criada em 1964 pelo engenheiro e empreendedor Salvador Arena, a Fundação tornou-se herdeira de todo o patrimônio de seu fundador após sua morte em 1998. Desde então e até 2023, mais de R$ 1,2 bilhões foram investidos em gratuidades sociais, 2,1 milhões de pessoas impactadas em projetos sociais financiados pela fundação, 4,1 milhão beneficiadas indiretamente, 2.217 projetos sociais apoiados em todo o Brasil e 2.374 dirigentes e técnicos de OSCs capacitados em cursos de gestão e sustentabilidade.

A fundação surgiu com o objetivo de estruturar iniciativas sociais que fossem sustentáveis ??a longo prazo. Após a morte do fundador em 1998, um conselho passou a administrar todo o patrimônio da Termomecânica, empresa criada pelo engenheiro Arena em 1942.

Segundo Regina Celi Venâncio, presidente do conselho da FSA, “o terceiro setor tem um papel essencial na construção de uma sociedade mais equilibrada e no fortalecimento da economia brasileira”.

A fundação teve como marco inicial a criação de projetos educacionais, começando com o Colégio Termomecânica, que mais tarde evoluiu para o Centro Educacional Engenheiro Salvador Arena (CEFSA), em São Bernardo do Campo.

O CEFSA ocupa uma área de 130 mil metros quadrados e oferece educação gratuita para cerca de 3.500 alunos por ano, da Educação Infantil ao Ensino Técnico e Superior. O complexo educacional inclui o Colégio Engenheiro Salvador Arena e a Faculdade Engenheiro Salvador Arena, além da Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena (ETASA), localizada em Santa Rita do Passaquatro, interior de São Paulo

Além da educação, a fundação investe na capacitação de organizações do terceiro setor e na implementação de programas socioassistenciais. Em 2023, foram destinados R$ 17,7 milhões a 128 programas sociais, beneficiando diretamente mais de 58 mil pessoas e, indiretamente, quase 96 mil em todo o país.









