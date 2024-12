A Andersen Global amplia suas capacidades no Japão por meio de um Acordo de Colaboração com o escritório de advocacia Kohwa Sohgoh, agregando competências complementares às suas já existentes na área tributária no país.

Com mais de 35 anos de experiência, a Kohwa Sohgoh, sediada em Tóquio, oferece uma gama abrangente de serviços jurídicos para clientes de diversos setores. A equipe de profissionais do escritório é especializada em assuntos jurídicos corporativos, direito administrativo, direito penal, direito de família e direito civil, além de compliance, reestruturação, emprego, propriedade intelectual, transações internacionais, finanças e imobiliário. A Kohwa Sohgoh trabalha em colaboração com empresas privadas e públicas, oferecendo soluções personalizadas para enfrentar desafios empresariais e jurídicos complexos.

"Estamos comprometidos em fornecer suporte contínuo e abrangente aos nossos clientes, promovendo relacionamentos de longo prazo baseados em confiança e expertise", disse o sócio Shunsuke Nohara. "Colaborar com a Andersen Global nos permite aproveitar os recursos globais da organização e aprimorar ainda mais nossa capacidade de fornecer soluções integradas aos nossos clientes".

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: "o Japão é a terceira maior economia do mundo e representa um mercado importante para nossa empresa. A inclusão da Kohwa Sohgoh nos permite oferecer serviços integrados e abrangentes na região, além de nos posicionar para o crescimento futuro".

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas membros legalmente separadas e independentes, composta por profissionais tributários, jurídicos e de avaliação ao redor do mundo. Fundada em 2013 pela empresa membro dos EUA, Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora conta com mais de 18.000 profissionais em todo o mundo e está presente em mais de 500 locais através de suas empresas membros e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241217766420/pt/

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700