A astromélia é originária das regiões tropicais da América do Sul. Seu nome científico, Alstroemeria, é uma homenagem ao botânico Clas Alströmer. Na linguagem das flores, ela simboliza amizade e prosperidade. Conhecidas pela beleza e variedade de cores, são flores amplamente usadas em arranjos para decorar diversos ambientes, além de serem duráveis e de fácil manutenção.

Números do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) mostram que o mercado de flores movimentou R$ 17,8 bilhões em 2023, um aumento de 3% em relação a 2022. Desse montante, mais de 60% correspondem aos ramos de Floricultura, Paisagismo e Decoração.

Nesse cenário, o CEO da Giuliana Flores, Clóvis Souza, traz algumas algumas dicas fundamentais sobre os cuidados no cultivo das astromélias:

Local ideal



As astromélias preferem locais com luz indireta, mas sem exposição direta ao sol durante as horas mais quentes do dia. Se o local de cultivo for um jardim, é interessante optar por um local onde receba luz pela manhã ou no final da tarde. Em ambientes internos, os locais indicados são perto de janelas que recebam luz filtrada.

Solo adequado



O solo ideal para essas flores deve ser bem drenado, fértil e ligeiramente ácido. A indicação é misturar terra vegetal com areia e um pouco de húmus para melhorar a drenagem e garantir que as raízes não fiquem encharcadas, o que pode causar apodrecimento.

Regar na medida certa



As astromélias gostam de solo úmido, mas não encharcado. A rega deve ser feita de forma regular, mantendo o solo levemente úmido, especialmente nos dias mais quentes. No inverno, é preciso reduzir a frequência das regas, pois a planta entra em um período de dormência.

Adubação



Para que as astromélias floresçam da melhor forma, é preciso adubar a cada 15 dias durante a primavera e o verão, que são as estações de crescimento. A indicação é usar um fertilizante balanceado rico em potássio, que ajuda a intensificar a cor das flores.

Poda e limpeza



Remover folhas e flores secas ou danificadas para estimular novas florações e, com isso, manter a planta saudável. A poda também ajuda a direcionar a energia da planta para os botões novos, prolongando o período de florescimento.

Proteção contra pragas



É importante ficar atento a pragas como pulgões e cochonilhas, que podem prejudicar as astromélias. É preciso fazer inspeções regulares e, se necessário, usar soluções caseiras como a calda de sabão neutro diluído em água, para combater esses invasores sem prejudicar as flores.

Multiplicação das astromélias



A multiplicação dessas flores acontece de forma simples e pode ser feita pela divisão de touceiras. Esse procedimento deve ser feito no início da primavera ou no outono, separando as raízes com cuidado e replantando-as em vasos ou no jardim.

Website: https://www.giulianaflores.com.br/