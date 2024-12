Prêmio Top Sustentabilidade premia empresas e personalidades

O Instituto de Responsabilidade Socioambiental (IRES) da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) – premiou na última quinta-feira, 5 de dezembro, 11 organizações por suas práticas de sustentabilidade e pela adoção de ações alinhadas à agenda ESG, além de homenagear as personalidades com o prêmio "Personalidade Público Socioambiental". A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Circolo Italiano, no Edifício Itália, em São Paulo.

“O tema sustentabilidade está presente nas agendas de líderes mundiais, dos líderes empresariais e o que a gente espera é que esteja na agenda de cada cidadão e cidadã. E para isso é importante que a gente entenda a dimensão maior, que a estratégia não é só reconhecer, mas acima de tudo é gerar um grito de alerta para a sociedade. A percepção do que será o futuro para essas próximas gerações é que nos deixa em estado de temor. Porque as previsões são complexas. Como adoção de boas práticas no dia a dia. E com o resultado da premiação, é o reconhecimento é um pedaço da jornada e tem que continuar na sequência, melhorar esse processo cada vez mais para que cada um possa ter metas, indicadores, assertividade nas boas práticas sustentáveis e exercer efetivamente a sua missão sustentável”, afirmou o Livio Giosa, coordenador do IRES e vice-presidente da ADVB.

As organizações premiadas foram: Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), Vertas, Bradesco, Hondatar Advogados, Coca-Cola Brasil, SESCON-SP, Grup ReciclaBR, JGB e Hotel Jequitimar. O Instituto Baccarelli, a UGAB Brasil (União Geral Armênia de Beneficência) e a Mãostiqueiras foram reconhecidas com o Destaque Social. Personalidades que se destacaram em ações socioambientais também foram homenageadas: o Secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, Rodrigo Ravena e o Secretário Executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, José Renato Nalini.