No dia 11 de dezembro, o Neocenter Maternidade alcançou um marco importante: a conquista, pelo segundo ano consecutivo, das cinco estrelas no Selo de Excelência Assistencial da Unimed-BH, a mais alta certificação concedida pela cooperativa. O anúncio foi feito durante uma cerimônia solene, que contou com a participação de representantes do Grupo Neocenter, incluindo o Diretor-Presidente, Dr. Wagner Neder Issa; a Diretora Técnica do Neocenter Maternidade, Dra. Tilza Tavares; o Diretor Técnico Operacional do Grupo Neocenter, Dr. Thiago Jannuzzi; e o Diretor Administrativo Financeiro, Dr. Hernani Machado.

A certificação reflete o resultado de rigorosas avaliações realizadas nas operações do Neocenter. Entre os critérios analisados estão o foco na experiência do cliente, segurança e qualidade do atendimento, trabalho em equipe, aprimoramento contínuo de sistemas e processos, além da gestão eficiente das informações e dos resultados assistenciais.

“A nota máxima na auditoria é um reflexo da dedicação incansável e do trabalho árduo de nossos colaboradores e corpo clínico, que estão comprometidos em oferecer um atendimento de excelência. Esse resultado reafirma o nosso propósito de sempre superar as expectativas e promover o cuidado integral”, afirma Dr. Wagner Neder Issa, Diretor-Presidente do Grupo Neocenter.

Além do selo, o Neocenter Maternidade foi reconhecido na categoria “Melhor Experiência do Cliente (NPS)”, segundo lugar em Pronto Atendimento e terceiro em Unidade de Internação. A conquista do selo reflete a excelência assistencial e evidencia a atuação que combina qualidade técnica e humanização.

Humanização

O Neocenter Maternidade também recebeu destaque de inspiração em inovação pela excelência no cuidado no momento da alta, com a entrega de uma bolsinha térmica para cólica do recém-nascido, um gesto simbólico que tem o objetivo de demonstrar a atenção e o carinho com os pacientes e suas famílias.

“Foi uma grata surpresa sermos reconhecidos como destaque de inspiração em inovação pela excelência no cuidado no momento da alta. Esse gesto reflete o compromisso do Neocenter em oferecer um atendimento humanizado e sempre buscar o melhor cuidado para o binômio mãe-filho. Esse reconhecimento só foi possível graças ao esforço coletivo de nossa equipe. Cada colaborador e membro do corpo clínico tem sua parcela de responsabilidade pelo Selo de Excelência recebido da Unimed-BH. Temos uma equipe engajada, diferenciada e alinhada com os valores da empresa, o que nos permite alcançar resultados extraordinários”, reforça Dra. Tilza Tavares, Diretora Técnica do Neocenter Maternidade.

Sobre o Selo de Excelência Assistencial

Criado em 2016, o Selo de Excelência Assistencial da Unimed-BH é uma iniciativa voltada à qualificação contínua da rede de serviços de saúde da cooperativa. Por meio de auditorias externas e da análise de indicadores de qualidade, unidades próprias e credenciadas são avaliadas regularmente com base em metas previamente pactuadas. Os critérios incluem dimensões essenciais para a promoção de um atendimento de alta qualidade, beneficiando diretamente os clientes da Unimed-BH.

